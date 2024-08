Hochkarätiges Publikum Helene Fischer und mehr: Starpower bei Adele-Konzerten in München

SpotOn News | 26.08.2024, 11:41 Uhr

Wenn Adele auftritt, dann werden die größten Superstars selbst zu Fans. Von Helene Fischer bis LeBron James: Diese Promis wurden bisher bei den Konzerten in München gesichtet.

Rund 80.000 Fans strömen seit Anfang August zweimal wöchentlich auf das Messegelände in München, um die Konzerte von Superstar Adele (36) zu besuchen. Darunter waren bisher schon zahlreiche Prominente. Zuletzt beobachteten Fans am vergangenen Freitag (23. August) etwa Schlagersängerin Helene Fischer (40) mit ihrem Partner Thomas Seitel (39) in der Menge. In den sozialen Medien teilten Fans Videos von Fischer, in einem Clip grüßt die Sängerin ihre Fans im Vorbeilaufen.

Gleich am ersten Wochenende besuchten Entertainer Riccardo Simonetti (31) und "taff"-Moderatorin Viviane Geppert (33) das Konzert von Adele. Die beiden schossen mehrere Selfies und schienen den Abend sichtlich zu genießen.

US-Megastars bei Adele im Publikum

Auch die darauffolgenden Shows hatte einiges an Starpower zu bieten: Am 9. August besuchte US-Moderator Jimmy Fallon (49) das Konzert von Adele. Mehrere Fans sahen den Talkshow-Entertainer in der Menge.

Basketball-Superstar LeBron James (39) reiste direkt nach seinem Olympiasieg in Paris in die bayerische Landeshauptstadt und trotzte am 14. August im Regenponcho und mit Schirm dem kühlen Nass von oben. Am selben Abend feierten auch der britische Rapper Stormzy (31) sowie US-Basketballer Draymond Green (34) in der Menge – im Adele-Regenponcho vom Merchstand.

Auch Comedian Oliver Pocher (46) und seine Ex-Ehefrau Sandy Meyer-Wölden (41) wollten sich das Spektakel trotz Regen nicht entgehen lassen. Die Podcast-Partner hielten ihren Besuch mit mehreren Selfies fest, auf denen sie sich in Regenponchos umarmen.

Zwei Tage später stattete US-Schauspieler Chris Pine (44) dem Pop-up-Stadion in der Messe in Riem einen Besuch ab. Auch Sängerin Maggie Rogers (30) wollte sich das Konzert nicht entgehen lassen und performte sogar auf der Karaokebühne in der "Adele World". Sie stand am Tag zuvor sowie am darauffolgenden Wochenende (17. und 18. August) für die Band Coldplay im Olympiastadion als Pre-Act auf der Bühne.

Insgesamt ist Adele für zehn Konzerte in München, am kommenden Wochenende (30. und 31. August) stehen die zwei letzten Shows an. Das erste Konzert fand am 2. August statt.