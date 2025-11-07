Film Henry Cavills ‚Highlander‘-Reboot wird ein ‚Game Changer‘, sagt Dave Bautista

Dave Bautista - TIFF - September 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2025, 14:00 Uhr

Henry Cavills 'Highlander'-Reboot wird ein 'Game Changer', sagt Dave Bautista.

Dave Bautista hat angedeutet, dass das ‚Highlander‘-Reboot ein „Game Changer“ werden wird.

Die kommende Neuinterpretation des Fantasyfilms von 1986 wird von ‚John Wick‘-Erfinder Chad Stahelski inszeniert, und Bautista – der im Film den unsterblichen Krieger The Kurgan spielt – deutete an, dass Highlander die gleichen „stilisierten“ Kampfsequenzen wie die berühmte Actionreihe des Regisseurs enthalten werde. Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte der 56-jährige Schauspieler: „Diese Filme sind einfach so anders. ‚Highlander‘ ist so stilisiert. ‚Highlander‘ ist ein Game Changer. Es ist wirklich ein Game Changer.“

Neben ‚Highlander‘ arbeitet Bautista auch an ‚Road House 2‘, der Fortsetzung von Jake Gyllenhaals Actionfilm von 2024. Und der ‚Dune-Star‘ gab zu, dass sein Zeitplan „ein wenig stressig“ geworden sei. Er erklärte: „Das ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich tatsächlich Filme jonglieren musste, bei denen ich von einem Film zum anderen gehe. Mental ist das also auch ein bisschen stressig. Aber ich beschwere mich nicht. Das sind wie Champagner-Probleme. Das sind Traumrollen für mich.“

Der ‚Knives Out‘-Darsteller fügte hinzu, dass er „seit Monaten trainiert“ habe und gestand, dass es eine ziemlich anstrengende Zeit für ihn gewesen sei. Bautista sagte: „Ich glaube, ich habe angefangen zu trainieren, noch bevor ich die Rolle überhaupt hatte. […] Seitdem trainiere ich, mit ein paar Wochen in Kalifornien. Also trainiere ich schon eine ganze Weile. Und es ist ein harter Grind.“