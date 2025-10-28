Stars Herbert Grönemeyer geht nie ohne auffällige Brille aus dem Haus

Herbert GrÃ¶nemeyer - Sept 2011 - Deutscher Radiopreis Hamburg BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 14:00 Uhr

Herbert Grönemeyer geht nie ohne auffällige Brille aus dem Haus.

Herbert Grönemeyer ist unzufrieden mit seinem Aussehen.

Der 69-jährige Liedermacher findet sich laut eigener Aussage nicht besonders attraktiv und setzt deshalb auf auffällige Brillen, um sein Gesicht zu verstecken. Im Interview mit ‚Kurier‘ verriet er über seine Unsicherheiten: „Die Brille lenkt von meinem alternden Gesicht ab und das ist wichtig. Die muss Druck machen. Auch farblich soll sie lebendig sein.“ Obwohl er offensichtlich nicht allzu zufrieden mit seinem Äußeren ist, postet Grönemeyer in den sozialen Netzwerken dennoch regelmäßig seine täglichen Outfits, um sich auch mal von seiner lässigen Seite zu zeigen.

Abgesehen von diesen lustig anmutenden Social-Media-Clips schaut der Sänger jedoch nicht besonders häufig in den Spiegel. Er erzählt weiter: „Ich bin froh, wenn ich mich so wenig wie möglich ansehen muss. Wenn es dann mal sein muss, dann am besten geschminkt und vernünftig angezogen.“ In seinem privaten Badezimmer hat der ‚Bochum‘-Interpret den Spiegel deshalb sogar seitlich über seinem Waschbecken angebracht, um sich nicht andauernd selbst anschauen zu müssen.

Musikalisch hat Grönemeyer, der zweifelsohne zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Musikern gehört, glücklicherweise mehr Selbstbewusstsein. Erst vor kurzem veröffentlichte er seine neue Platte ‚Unplugged 2 – Von allem anders‘, für die er ausschließlich akustische Musikinstrumente nutzte. Das Projekt feiert 30 Jahre nach Grönemeyers erstem Unplugged-Album Premiere und beinhaltet Neuaufnahmen seiner bekanntesten Songs, die er unter anderem mithilfe eines Orchesters sowie mit Gaststars wie Peter Fox und Balbina abermals einspielte.