Stars Herzogin Meghan teilt seltene Fotos ihrer Kinder vom Netflix-Set

Lilibet and Archie - Meghan Markle Instagram - Collected September 1st 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2025, 09:00 Uhr

Die Frau von Prinz Harry gibt auf Instagram Einblick in die Dreharbeiten zu ihrer Netflix-Serie - und zeigt dabei ihre Kinder.

Herzogin Meghan hat seltene Fotos von Prinz Archie und Prinzessin Lilibet veröffentlicht, die das Set ihrer Netflix-Serie besuchten.

Die Frau von Prinz Harry teilte die Aufnahmen am Montag (1. September) auf ihrem Instagram-Account – pünktlich zum US-Feiertag Labor Day. Die zweite Staffel ihrer Lifestyle-Serie startete am 26. August und wartet mit prominenten Gästen wie Starkoch José Andrés auf. In ihrem Instagram-Beitrag, in dem auch ihre Kinder zu sehen sind, erklärte Meghan, dass sie während der Dreharbeiten oft Musik genutzt habe, um die Stimmung locker zu halten.

Neben einer Bilderserie, die auch eine Liste ihrer Lieblingssongs enthielt, schrieb die 44-Jährige: „Die Dreharbeiten zu Staffel zwei von ‚With Love, Meghan‘ haben noch mehr Spaß gemacht, als ihr euch vorstellen könnt. Und wie haben wir die Stimmung am Leben gehalten? Mit Musik.“ Meghan fügte hinzu: „Zwischen den Set-Umbauten habe ich immer wieder einen Song von meinem Handy abgespielt – und heute wollte ich einige meiner Lieblingssongs teilen, die bei mir in Dauerschleife liefen!“

Das erste Foto zeigte die zweifache Mutter mit José. Weitere Aufnahmen fingen Archie (6) und Lilibet (4) ein, wie sie das Set erkunden. Ein Bild zeigt die beiden Kinder, die wie Prinz Harry rothaarig sind, mit Kopfhörern, während sie auf einem Monitor einen Clip von Meghan anschautn. Auf einem anderen Foto ist Lilibet auf einem Regiestuhl zu sehen, während Meghans Freund und Make-up-Artist Daniel Martin die Studiotür öffnet.

Auch Harry taucht auf einem Foto auf – gemeinsam mit Meghan und Clare Smyth, die für das Hochzeits-Catering des royalen Paars zuständig war und in einer Episode der zweiten Staffel zu sehen ist. Auf einer weiteren Aufnahme hält Archie eine Filmklappe in den Händen. Im Gespräch mit ‚People‘ erinnerte sich Meghan später an diesen Moment: „Archie hat die Klappe geschlagen! So süß.“