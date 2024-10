Film Henry Cavill: Er spielt in ‚Voltron‘ mit

Der Star hat sich der Besetzung des neuen Films angeschlossen.

Henry Cavill hat sich der Besetzung von ‚Voltron‘ angeschlossen.

Der 41-jährige ‚Superman‘-Schauspieler wird die Hauptrolle in Amazon MGM Studios‘ Realfilm-Version der beliebten animierten Science-Fiction-Serie ‚Voltron: Defender of the Universe‘ übernehmen, in der fünf Roboter-Löwen und ihre jugendlichen Piloten versuchen, den bösen König Zarkon zu besiegen und das Galra-Imperium zu übernehmen.

Während Cavills Rolle und die Handlung des Films bisher geheim gehalten werden, berichtet ‚The Hollywood Reporter‘ darüber, dass die Hauptdreharbeiten des Projekts in diesem Herbst in Australien starten sollen. Die Regie des neuen Films soll Rawson Marshall Thurber, der Regisseur von ‚Red Notice‘, übernehmen, der den Film gemeinsam mit Todd Lieberman (Hidden Pictures), Bob Koplar (World Events Productions) und David Hoberman (Hobie Films) auch produziert. Der ‚Man of Steel‘-Star wird zudem von Daniel Quinn-Toye unterstützt werden, der Amazon MGM und den Regisseur mit seiner Arbeit am West End an der Seite von Tom Holland beeindruckte. Cavill arbeitet aktuell mit Chad Stahelski am ‚Highlander‘-Reboot des ‚John Wick‘-Erfinders, dessen Dreharbeiten im nächsten Jahr beginnen sollen. Der ‚Argylle‘-Schauspieler, der in die Rolle des unsterblichen Schwertkämpfers Connor MacLeod schlüpfen wird, hatte zuvor seine Begeisterung über die Action-Rolle zum Ausdruck gebracht.