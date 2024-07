Weit mehr als "Million Dollar Baby" Hilary Swank wird 50: Darum ist sie eine nachhaltige Modeikone

Erfolgreich im Filmbusiness - und in der Modeindustrie: Hilary Swank feiert ihren 50. Geburtstag. (the/spot)

SpotOn News | 30.07.2024, 09:32 Uhr

Hilary Swank kann auf eine langjährige, erfolgreiche Karriere im Filmbusiness zurückblicken. Was die wenigsten wissen: Die Schauspielerin und Filmproduzentin, die am Dienstag ihren 50. Geburtstag feiert, ist auch eine Verfechterin von nachhaltiger Veränderung in der Modeindustrie.

Wer an Hilary Swank (50) denkt, denkt an eine zweifache Oscarpreisträgerin, eine erfolgreiche Schauspielerin, die es in Hollywood ganz nach oben geschafft hat. Am 30. Juli 2024 feiert das "Million Dollar Baby" seinen 50. Geburtstag. Weniger bekannt ist, dass sich die Schauspielerin und Filmproduzentin seit acht Jahren auch unermüdlich dafür einsetzt, die Modeindustrie ein Stück nachhaltiger zu gestalten.

Hilary Swank rief 2016 ihre Modemarke "Mission Statement" ins Leben. Mit ihrem Label kombiniert sie ihre Leidenschaften für Mode, Fitness und aktivistisches Engagement. Haute Couture Mode sucht man bei Swanks Fashion-Ansatz vergeblich – sie nennt ihre Mode selbst "luxe leisure": Sie bietet hochwertig produzierte, multifunktionale Bekleidung an, die sowohl für sportliche Aktivitäten als auch für den Alltag perfekt geeignet ist.

Die Marke legt besonderen Wert auf Nachhaltigkeit in Kombination mit hoher Qualität. Swank betont in verschiedensten Kontexten immer wieder, dass sie Kleidung entwerfen wolle, die Frauen sowohl im Fitnessstudio als auch bei beruflichen und gesellschaftlichen Anlässen tragen können. Die Philosophie hinter Mission Statement ist es, Frauen zu ermutigen, sich stark und selbstbewusst zu fühlen, egal in welcher Situation sie sich befinden.

Nachhaltige, luxuriöse Athleisure Wear

Einer Journalistin erklärte sie 2018 im Rahmen einer Modekonferenz in Lissabon ihren Ansatz folgendermaßen: "Ich wollte etwas Luxuriöses entwerfen, das sich dem Körper und unserem Leben anpasst. Ich nenne es 'luxe leisure'." Wer Mode von Hilary Swank kauft, investiert also in luxuriöse Athleisure Wear – Sportbekleidung, die auch in der Freizeit, im Büro oder anderen Alltagsbereichen außerhalb des Fitnessstudios eine gute Figur macht.

Für Swank ist die Arbeit als Modedesignerin der Arbeit beim Film gar nicht so unähnlich: "Beim Fernsehen startet man auch mit einer Idee und muss jemanden finden, der das Drehbuch schreibt und Menschen, die das handwerklich umsetzen – das kann man auch auf die Modebranche übertragen", sagte sie dem "Welt"-Modemagazin "Iconist".

Das ist ihre Mode-Mission

Auf der Webseite ihrer Modemarke erklärt Swank ihre eigene Mission, die sie sich mit "Mission Statement" gesetzt hat: Sie möchte Menschen dazu ermutigen, ihr wahres und authentisches Selbst zu finden und zu kultivieren. Sie wünsche sich, dass man alles tue, was man tun müsse, um seine Träume zu verfolgen. "Im Laufe meiner Karriere sind so viele Menschen auf mich zugekommen und haben mir gesagt, dass meine bescheidenen Anfänge und die Tatsache, dass ich mit meiner Mutter mit 75 Dollar nach Kalifornien gefahren bin und aus unserem Auto gelebt habe, um meinen Traum zu verfolgen, sie dazu inspiriert hat, ihren Traum niemals aufzugeben."

Zuletzt verkündete die Schauspielerin und Filmproduzentin im Februar auf Instagram, dass ihr Label von der Eco Fashion Corp gekauft worden sei. "Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, den Ethos von 'Mission Statement' weit über das hinaus voranzutreiben, was ich mir jemals hätte vorstellen können." Marci Zaroff, die Gründerin von Eco Fashion, teile ihre Leidenschaft und habe den gleichen Antrieb – sie habe ein Kraftwerk aus nachhaltiger Infrastruktur und bewusster Beschaffung von Bekleidung aufgebaut. "Ich hoffe, dass diese Partnerschaft zu den aufstrebenden globalen Bemühungen beitragen wird, eine Änderung der Denkweise in der Art und Weise, wie wir hochwertige Mode entwerfen, beziehen und herstellen."

Sie habe sich vor acht Jahren ihrer Mission gewidmet, nachhaltige Kleidung zu entwerfen, die stylisch, aber auch funktional sei. "Ich glaube daran, meine Werte in meinem Ärmel zu tragen und wollte eine Marke aufbauen, die genau das repräsentiert", blickt Hillary Swank zurück. So sei "Mission Statement" entstanden.

Hilary Swank: Ihre Meilensteine in Hollywood

Swank wurde 1974 in Lincoln, im US-Bundesstaat Nebraska, geboren. Ihre Mutter war als Sekretärin und Tänzerin tätig, ihr Vater war Unteroffizier der Air National Guard und später Verkaufsreisender. Aufgrund ihrer deutschen Vorfahren ist ihr Nachname deutschen Ursprungs und lautete ursprünglich Schwenk. Ihren Durchbruch feierte sie 1999 mit dem Independentfilm "Boys Don't Cry", für den sie mit einem Golden Globe und einem Oscar als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet wurde. Fünf Jahre später spielte sie unter der Regie von Clint Eastwood (94) in "Million Dollar Baby" mit und wurde dafür ebenfalls wieder mit einem Golden Globe und einem Oscar ausgezeichnet. Damit gehört sie zu den wenigen Frauen, die mehrfach einen Oscar als beste Hauptdarstellerin abräumen konnten.