Stars Hollywood-Star Shia LaBeouf zu Entzug verdonnert

Bang Showbiz | 27.02.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler muss eine Therapie zur Bewältigung seiner Suchtprobleme beginnen.

Shia LaBeouf wurde nach seiner jüngsten Festnahme in New Orleans dazu verpflichtet, sich in eine Suchttherapie zu begeben und regelmäßige Drogentests durchführen zu lassen.

Der 39-jährige Schauspieler wurde Anfang des Monats nach einer Auseinandersetzung während der Mardi-Gras-Feierlichkeiten der Stadt festgenommen. Als Teil der Auflagen für seine Freilassung muss LaBeouf nun zudem eine Kaution in Höhe von 100.000 Dollar hinterlegen. Der Hollywood-Star – der in der Vergangenheit immer wieder mit rechtlichen Problemen und Sucht zu kämpfen hatte – wurde wegen Körperverletzung in zwei Fällen angeklagt.

Wenige Stunden nach seiner Festnahme kam er wieder frei. Am Donnerstag (26. Februar) bestätigte Richterin Simone Levine, dass Vorwürfe, LaBeouf habe homophobe Beleidigungen geäußert, in den offiziellen Gerichtsunterlagen bei seiner ersten Freilassung nicht berücksichtigt worden waren. Die Richterin hob die ursprüngliche Freilassung auf und verhängte neue Auflagen, darunter die 100.000-Dollar-Kaution sowie die Verpflichtung zu einer Suchtbehandlung.

In einer Stellungnahme gegenüber ‚People‘ hieß es nach dem Vorfall: „Gegen 00:45 Uhr am 17. Februar 2026 wurden Beamte des NOPD zum 1400-Block der Royal Street gerufen. Anlass war eine gemeldete einfache Körperverletzung, bei der zwei erwachsene männliche Opfer angaben, angegriffen worden zu sein.“ Anschließend wurde der ‚Transformers‘-Darsteller namentlich genannt: „Ermittler berichten, dass ein als Shia LaBeouf identifizierter 39-jähriger Mann in einem Lokal an der Royal Street für Unruhe sorgte und zunehmend aggressiv wurde.“