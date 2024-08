Tweed-Kleid und Prada-Loafer Hollywoodstar Meg Ryan nimmt Ehrenpreis im Trend-Look entgegen

Meg Ryan mit dem Regisseur Jovan Marjanovic, der ihr den Ehrenpreis übergab. (mia/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 13:26 Uhr

Lässig und elegant in Tweed, Prada und Tattoo: Den Ehrenpreis des Filmfestivals in Sarajevo hat Meg Ryan in einem besonders modischen Outfit entgegengenommen.

Meg Ryan (62) hat am Donnerstag beim Sarajevo Film Festival den Ehrenpreis verliehen bekommen. Zu dem Event in der bosnischen Hauptstadt erschien die Schauspielerin in einem besonders modischen Ensemble. Sie trug ein hochgeschlossenes Tweed-Midi-Kleid in Grau, das mit kurzen Ärmeln und einem klassischen Kragen für Eleganz sorgte.

Seinen besonders lässigen Touch erhielt das Outfit allerdings durch die Schuhe. Anstatt auf hohen Absätzen zu stöckeln, entschied sich Ryan offenbar trendbewusst für entspannte Loafer von Prada. Die angesagten Designer-Schuhe fanden sich dieses Jahr auch schon an den Füßen von zahlreichen Mode-Influencern und Stars wie Hailey Bieber (27). Ein Schnäppchen sind die schlichten Schuhe aber nicht: Knapp 1.000 Euro kosten die Leder-Loafer mit dem Prada-Emblem.

"Das Leben ist kurz"

Die Loafer-Lässigkeit zog sich durch den kompletten Look von Ryan: Ihren Bob trug sie offen, auf der Nase saß eine schwarze Sonnenbrille mit Gold-Umrandung, an Schmuck reichten ein paar Ringe und ein Armband. Die Nägel waren natürlich lackiert, auch ihr Make-up war bei dem Tageslook kaum zu erkennen. Dafür legte das Kleid das Tattoo auf dem linken Arm der 62-Jährigen frei, das in Kursiv daran erinnert: "Das Leben ist kurz".