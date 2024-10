Stars Prinz William: Wir müssen anders über Obdachlosigkeit sprechen!

Prince William - D-Day 80th Anniversary Concert - Portsmouth - June 5th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2024, 15:47 Uhr

Der britische Royal setzt sich mit seiner Initiative ‚Homewards‘ für wohnungslose Menschen ein.

Prinz William will die gesellschaftliche Sicht auf Obdachlosigkeit ändern.

Der britische Thronfolger hat sich mit seiner Initiative ‚Homewards‘ zur Aufgabe gemacht, wohnungslose Menschen im Vereinigten Königreich zu unterstützen. Die Arbeit seiner Stiftung präsentiert William in einer neuen Dokumentation. Ein kurzer Clip aus dem Film ‚Prince William: We Can End Homelessness‘, der in Kürze in Gänze im britischen Fernsehen zu sehen sein wird, wurde jetzt auf dem offiziellen Twitter-Account, den der Sohn von König Charles mit seiner Ehefrau Prinzessin Catherine teilt, veröffentlicht. Im Video sagt William: „Ich denke, dass es wirklich wichtig ist, dass wir versuchen, die Narrative in Bezug auf Obdachlosigkeit zu ändern und anzugehen. Wir sehen es jeden Tag in unserem Leben. Das ist etwas, das ich hinterfragen möchte.“

Die Dokumentation wirft ein Licht auf die Arbeit, die ‚Homewards‘ in den vergangenen Jahren geleistet hat, und zeigt William unter anderem bei einem Treffen mit einem Mann, der zeitweise wohnungslos war. Über den zweiteiligen Film sagte Regisseur Leo Burley vor kurzem in einem Statement: „Im letzten Jahr haben wir Zeit damit verbracht Prinz William und die königliche Stiftung in ihrem ersten Jahr mit dem ‚Homewards‘-Programm zu begleiten. Wir haben einige unglaublich bewegende Geschichten gehört von Menschen aus dem ganzen Land, die von Obdachlosigkeit bedroht waren. Von Straßenobdachlosigkeit in Newport über Familien, die in temporären Unterbringungen in Sheffield leben, bis hin zu Jugendobdachlosigkeit in Aberdeen gibt die Dokumentation Einblick in Obdachlosigkeit im Vereinigten Königreich heutzutage, in Zusammenarbeit mit vielen Menschen, die niemals erwartet haben, dass sie ein Leben ohne einen Ort, den sie Zuhause nennen können, erleben würden.“