Doku soll bald erscheinen Prinz William kämpft im TV gegen Obdachlosigkeit

Prinz William wird demnächst in der Doku "Prince William: We Can End Homelessness" zu sehen sein. (wue/spot)

SpotOn News | 06.10.2024, 12:53 Uhr

Prinz William beschreitet einen weiteren Weg im Kampf gegen Obdachlosigkeit in Großbritannien. Bald wird der Thronfolger in einer eigenen TV-Dokumentation auf das Thema zu sprechen kommen.

Seit geraumer Zeit setzt sich Prinz William (42) verstärkt im Kampf gegen Obdachlosigkeit ein – mit der "Homewards"-Initiative der Stiftung The Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales. Der ältere Sohn von König Charles III. (75) und Ehemann von Prinzessin Kate (42) möchte es schaffen, Obdachlosigkeit in Großbritannien zu beenden. Das macht auch der Titel einer neuen TV-Dokumentation deutlich, die demnächst ausgestrahlt werden soll: "Prince William: We Can End Homelessness".

"We Can End Homelessness": Erstes Jahr der "Homewards"-Initiative

Die Doku wird auf dem britischen Sender ITV ausgestrahlt, ein genauer Termin wurde bisher jedoch nicht mitgeteilt. Dafür gibt es bereits einen Vorschauclip, der von dem Sender, der Initiative und vom Palast via Social Media verbreitet wurde. "Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir versuchen, das Narrativ über Obdachlosigkeit zu ändern und zu bekämpfen. Die Menschen leben mit ihr, wir sehen sie jeden Tag in unserem Leben, das ist etwas, das ich infrage stellen möchte", sagt der Thronfolger nach seiner Motivation gefragt in dem kurzen Ausschnitt.

Angaben des Senders zufolge wird die TV-Doku von den Bemühungen Williams im Rahmen des ersten Jahres mit der "Homewards"-Initiative erzählen. Unter anderem soll auch ein ehemaliger Langzeitobdachloser in der Dokumentation dem Prinzen von seiner Geschichte berichten.

Prinz William hat in den vergangenen Jahren auf mehreren Wegen versucht, das Thema Obdachlosigkeit in den Köpfen der Menschen in den Vordergrund zu rücken. Sowohl 2022 als auch 2023 machte er etwa auf die britische Straßenzeitung "The Big Issue" aufmerksam und verkaufte im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten die neueste Ausgabe in einer Filiale einer Supermarktkette im Londoner Stadtteil Hammersmith.