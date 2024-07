Film ‚House of the Dragon‘-Star Matt Smith: Er möchte sich nicht auf der großen Leinwand sehen

Matt Smith 4 - Caroline Tompkins for Variety BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2024, 12:00 Uhr

Der Darsteller verriet, dass er sich selbst auf der großen Leinwand nicht sehen könne.

Nicht nur in der Hit-Serie ‚The Crown‘ überzeugte der britische Schauspieler Matt Smith mit seiner Performance als Prinz Philip. Auch durch die Science-Fiction-Serie ‚Doctor Who‘ erlangte der 41-Jährige weltweite Bekanntheit.

Doch keine Performance katapultierte Smith so weit nach oben wie die Darstellung des Fieslings Daemon Targaryen in ‚House of the Dragon‘ (zu sehen auf Sky und über WOW). Das Prequel zur HBO-Show ‚Game of Thrones‘ geht aktuell in die zweite Staffel. Ein Meilenstein, den Matt selbst kaum begreifen kann. Im Interview mit ‚Bang‘ gab der Brite zu: “Ich bin begeistert, wieder dabei zu sein. Es ist so eine schöne Erfahrung und ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue. Hoffentlich lassen sich die Zuschauer darauf ein und reagieren so begeistert wie beim ersten Mal.” Ob der Star selbst ein Fan der Serie ist? Gegenüber ‚Bang‘ offenbarte er: “Ich will mich nicht auf der großen Leinwand sehen. Manchmal habe ich den Drang, alles genau zu analysieren. Das macht den Spaß zunichte.” Dennoch schwärmte der Schauspieler von seiner Serienrolle Daemon Targaryen und sagte: “Ich finde seine Unberechenbarkeit, indem er das tut, was er will, großartig. Und ich finde es gut, dass er dabei auf niemanden hört. Das sind Eigenschaften, die man meiner Meinung nach bewundern kann.” Smith fügte hinzu: “Ich denke, ich habe definitiv etwas von ihm gelernt. Obwohl er ist, wie er ist, und es manchmal schwierig ist, ihn zu verstehen, bewundere ich an ihm, dass er nach seinen eigenen Regeln lebt. Er hat seine eigene Moral und seine eigenen Gesetze, an die er sich hält.” Im ‚Bang‘-Interview ergänzte der Prominente daher lachend: “Ich wäre schon interessiert daran, zu sehen, wie die Leute in unserer heutigen Gesellschaft reagieren würden, wenn Daemon Targaryen den Raum betreten würde. Ich denke, sie würden sich in die Hosen machen!”