Film Hugh Jackman: Emotionale ‚Deadpool and Wolverine‘-Dreharbeiten

Ryan Reynolds and Hugh Jackman attend the Deadpool & Wolverine World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2024, 16:00 Uhr

Der Darsteller ist von Emotionen überwältigt worden, als er einen seiner Sätze für den Film las.

Hugh Jackman ist von Emotionen überwältigt worden, als er einen seiner Sätze für ‚Deadpool and Wolverine‘ las.

Der 55-jährige Schauspieler verkörpert den mutierten Superhelden seit 24 Jahren, hatte jedoch erst bei seinem jüngsten Auftritt in Marvels Blockbuster die Chance, Wolverines ikonischen gelb-blauen Anzug anzuziehen.

Und jetzt verriet Filmemacher Shawn Levy, dass der Star „sehr ergriffen“ war, als er einen Satz las, den er zu Bösewicht Cassandra Nova sagte, die von der 28-jährigen Emma Corrin gespielt wird. Der Regisseur enthüllte in einem Gespräch gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Noch etwas, das weniger komisch ist, aber in dem Film echt viel definierte: Wir drehten die Szene, in der Wolverine Mitleid mit Cassandra Nova hat. Der Satz im Drehbuch lautete: ‚Ich trage den Anzug, das bedeutet, dass ich ein X-Man bin.‘ Während wir die Szene drehten, erinnerte ich mich daran, was Deadpool im Diner sagte. Also rief ich Hugh während der Aufnahme hinter der Kamera etwas zu. Hugh war ganz ergriffen und wiederholte einen Satz nach mir, und das prägte letztlich den Ton dieser Szene.“ Obwohl der Marvel Cinematic Universe (MCU)-Film emotionale Momente hatte, stützte sich der Streifen stark auf die komödiantischen Aspekte von Deadpool, wobei Ryan Reynolds am Filmset und abseits davon jede Menge improvisierte.