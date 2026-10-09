Film Hugh Jackman verrät, warum er bei ‚Die Schatzinsel‘ zugesagt hat

Hugh Jackman - The Death of Robin Hood AMC New York - AVALON - JUNE 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.10.2026, 11:00 Uhr

Laut dem Hollywood-Star war das Drehbuch von 'Die Schatzinsel' einfach "unwiderstehlich" und "fantastisch".

Hugh Jackman hat erklärt, warum er sich für die neue Verfilmung von ‚Die Schatzinsel‘ unter der Regie von Ridley Scott entschieden hat.

Der ‚Greatest Showman‘-Star soll in der Neuverfilmung des Abenteuerklassikers von Robert Louis Stevenson die Rolle des Piraten Long John Silver übernehmen. Ausschlaggebend sei vor allem das „unglaubliche“ Drehbuch von Jack Thorne gewesen, der unter anderem die Netflix-Serie ‚Adolescence‘ geschrieben hat. Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte Jackman, wie es zu seiner Zusage kam: „Es war wirklich das Drehbuch. Ich kenne Ridley, und Ridley meinte: ‚Alter.‘ Er schickte mir das Skript, und ich habe es einfach gelesen.“

Das Buch habe er zuvor nie gelesen und auch keine Verfilmung gesehen. Allerdings seien ihm verschiedene Elemente der Geschichte bekannt gewesen. „Mir war tatsächlich nicht bewusst, wie grundlegend die Geschichte für das Genre war – die Idee einer Schatzkarte, der Pirat, der Papagei und all das“, gestand der Schauspieler. „Ich dachte: ‚Ach, das stammt also daher.'“ Thorne, der auch das Bühnenstück zu ‚Harry Potter‘ geschrieben habe, habe ihn mit seinem Drehbuch sofort überzeugt. „Ich dachte nur: ‚Oh, das ist unglaublich.‘ Das war’s“, verriet Jackman.

Auf die Frage, inwiefern ihn das Skript überrascht habe, ergänzte der ‚X-Men‘-Darsteller, er habe nie gewusst, in welche Richtung sich die Handlung entwickeln würde. Das Ende habe ihn überrascht, zugleich aber auch zufriedengestellt. ‚Die Schatzinsel‘ wurde seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 1883 mehr als 100 Millionen Mal verkauft und in über 50 Sprachen übersetzt. Die Geschichte handelt von dem Jungen Jim Hawkins, der sich auf eine gefährliche Seereise begibt, um einen Schatz zu finden. Nachdem er eine Karte zu einem legendären vergrabenen Vermögen entdeckt hat, gerät er in einen tödlichen Wettstreit mit Long John Silver.

Ridley Scott hatte zuvor erklärt, dass er Owen Cooper, bekannt aus ‚Adolescence‘, für die Rolle des Jim Hawkins gewinnen möchte. Auch Hugh Grant könnte als Pirat zum Cast stoßen. Gegenüber ‚Collider‘ erklärte der Regisseur: „Ja, Hugh Jackman ist dabei. Ich hoffe auf Hugh Grant und den Jungen aus ‚Adolescence‘.“ Zudem verriet der 88-Jährige, dass die Dreharbeiten am 1. November beginnen sollen.