Stars Ice Spice: Taylor Swift gab ihr einen besonderen Rat

Ice Spice - Wildlands Festival Perth 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 14:00 Uhr

Ice Spice greift auf Ratschläge zurück, die Taylor Swift ihr gegeben hat, wenn sie Zweifel an ihrer Karriere hat.

Die 25-jährige Rapperin und der Pop-Megastar sind seit ihrer Zusammenarbeit an Swifts Song ‚Karma‘ im Mai 2023 befreundet. Neben Gesprächen über ihr Lieblingsessen oder „was gerade so los ist“ gab Taylor Ice Spice den herzlichen Rat, „weiter Musik zu machen“, den sie immer dann hervorholt, wenn sie musikalisch an Selbstvertrauen mangelt.

„Das Besondere an Taylor ist, dass sie so authentisch ist. Ich mache keine Witze, aber einer der wichtigsten Sätze, die Taylor gesagt hat und an die ich immer denke, ist: ‚Solange du weiter Musik machst, wird alles gut'“, so Ice Spice und fügte hinzu: „Jedes Mal, wenn wir uns treffen, gibt sie mir nicht nur Ratschläge […] Wir reden über das Essen, das wir gerade essen, oder was auch immer gerade so los ist. Immer wenn ich Zweifel habe oder mir unsicher bin, wenn ich eine Schreibblockade habe, egal worum es geht, dann sind es solche Dinge, die mir wirklich sehr wichtig sind.“

Ice Spice erzählte, dass Taylor ihr diesen Rat „vor ein paar Jahren“ gegeben habe und dass sie die weisen Worte der ‚Love Story‘-Sängerin seitdem in ihrem Herzen bewahrt habe. Die ‚Barbie World‘ erklärte: „Sie hat mir das vor ein paar Jahren gesagt, und es ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben.“