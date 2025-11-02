Stars ‚Ich date gerade jemanden‘: Katy Perry bestätigt Romanze mit Justin Trudeau

Katy Perry - GETTY - 13 OCTOBER 2025 - The Lifetimes Tour at The O2 in London BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2025, 12:00 Uhr

Katy Perry bestätigte offenbar ihre Beziehung mit Justin Trudeau während eines Konzerts diese Woche.

Die ‚Teenage Dream‘-Interpretin wird seit mehreren Monaten mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister in Verbindung gebracht und während ihrer Show in Prag am Donnerstag (30. Oktober) sprach sie über ihren Beziehungsstatus, als sie ein Schild eines Fans entdeckte mit der Aufforderung, ihn zu heiraten. In einem auf TikTok geteilten Video war Katy zu hören, wie sie vor der Menge sagte: „Dieser Typ versucht mich zu heiraten und er hat einen Ring in der Hand. Nein! Ich date gerade jemand anderen, verdammt nochmal.“

Dies war nicht der erste Heiratsantrag, den Katy auf ihrer ‚Lifetimes‘-Tour erhielt. Während einer Show in der Londoner O2 Arena im letzten Monat wurde der Zuschauer Darren Trenchard eingeladen, die Bühne zu betreten, und nutzte die Gelegenheit, der 41-jährigen Sängerin – die die fünfjährige Tochter Daisy mit dem Ex-Verlobten Orlando Bloom hat und zuvor mit Russell Brand verheiratet war – einen Heiratsantrag zu machen; aber sie lehnte ab. Katy lachte: „Ich wünschte, du hättest mich 48 Stunden früher gefragt. London, England, seid ihr so drauf an einem Montagabend nach einem ganzen Tag Arbeit und einem ganzen Tag Schule? Kein Wunder, dass ich mich ständig in Engländer verknalle… aber nicht mehr.“

Letztes Wochenende absolvierten Katy und Justin ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar, als sie das Kabarett‐Haus ‚Crazy Horse Paris‘ besuchten, um ihren 41. Geburtstag zu feiern. Fotos, veröffentlicht von ‚TMZ‘, zeigten die beiden lachend Händchen haltend vor dem französischen Lokal, Katy in einem leuchtend roten Kleid und der 53-jährige Politiker in einem komplett schwarzen Outfit. Die zwei Berühmtheiten wurden erstmals im Sommer romantisch in Verbindung gebracht, als sie bei einem Date in Montréal, Kanada, gesichtet wurden – kurz nachdem die ‚Dark Horse‘-Sängerin sich im Juni von Verlobten Orlando Bloom getrennt hatte.