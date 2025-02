Musik „Ich habe schon eine Menge neuer Songs“: Sam Fender will für viertes Album zurück ins Studio

Sam Fender - Leeds Arena 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2025, 14:00 Uhr

Seit Freitag (21. Februar) ist das neue Album des britischen Sängers draußen - doch er ist in Gedanken schon bei der nächsten Platte.

Sam Fender will unbedingt wieder ins Studio, um an einem neuen Album zu arbeiten.

Der 30-jährige Singer-Songwriter hat am Freitag (21. Februar) sein drittes Studioalbum ‚People Watching‘ veröffentlicht. Doch schon jetzt hat er „eine Menge neuer Songs“ für seine vierte Platte parat.

In der ‚The Zane Lowe Show‘ auf ‚Apple Music 1‘ verrät der Brite: „Sobald das Album fertig ist, ist es, als würde man die Festplatte im Kopf löschen. Jetzt bin ich bereit, ein neues zu machen. Ich will einfach nur wieder ins Studio, wenn ich ehrlich bin. Ich habe schon eine Menge neuer Songs.“

Sam hat sich für ‚People Watching‘ mit Adam Granduciel von The War on Drugs zusammengetan. Der ‚Remember My Name‘-Interpret gesteht, dass es „eine Ehre“ war, mit „einem seiner größten Helden“ zu arbeiten. „Das erste Mal, als ich die Platte ‚Lost in The Dream‘ gehört habe, war ich sehr krank und lag eine Weile im Krankenhaus. Das ganze Jahr, in dem ich mich erholte, war diese Platte das Einzige, was ich wirklich hörte. Seine Musik bedeutet mir also sowieso sehr viel“, schwärmt er.

Die Kollaboration kam auf unverhofftem Weg zustande. „Ich dachte: ‚Ich würde gerne mit ihm zusammenarbeiten, aber ich weiß, dass er außerhalb von The War on Drugs noch nie produziert hat'“, erzählt Sam. Der Künstler beschloss, die Initiative zu ergreifen und Adam zur Zusammenarbeit zu bewegen – mit Erfolg: Der The War on Drugs-Rocker produzierte das Album mit. „Ich dachte mir: ‚Ich muss ihn einfach ansprechen und mit ihm zusammenarbeiten'“, erzählt Sam.