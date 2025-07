Musik Idles: Neues Album ist ‚getriebener‘

Idles - Joe Talbot (c) Justin Ng/Retna/Avalon All Points East 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2025, 11:00 Uhr

Die Post-Punk-Band arbeitet fleißig an neuem Musikmaterial - es geht um ihr sechstes Album.

Idles haben bereits „eine ganze Reihe von Songs“ für ihr neues Album aufgenommen, das laut Frontmann Joe Talbot „getriebener“ sein wird als ihre bisherigen Werke.

Das fünfte Album der britischen Post-Punk-Band (‚Tangk‘) erschien 2024. Nun hat der Sänger verraten, dass die Musiker fleißig am sechsten Album arbeiten und bereits rund zehn Songs aufgenommen haben. Allerdings wollen sie nun eine Studiopause einlegen und die Arbeit Ende 2025 fortsetzen.

Gegenüber ‚NME‘ verriet Joe: „Ich arbeite an einer Menge Musik. Es ist Album-Zeit und es gibt auch viele andere Projekte… Wir haben schon einige Songs aufgenommen. Es sind um die zehn und wir werden später noch weitere machen.“ Der Frontmann fügte hinzu: „Zwischendurch arbeiten wir an anderen Projekten, aber wir kehren später im Jahr zum Album zurück, um es fertigzustellen. Wir nehmen wieder mit Kenny [Beats] und Nigel [Godrich] auf. Es ist wirklich magisch, ich kann es kaum erwarten.“

Das neue Album beschrieb er folgendermaßen: „Diese Platte ist getriebener. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Es hat einfach mehr Antrieb.“ Aktuell liegt der Fokus der Band auf ihren bevorstehenden Auftritten im Queen Square in Bristol im nächsten Monat. Die Idles Block Party umfasst zwei Konzerte der Band am 1. und 2. August. An beiden Tagen gibt es außerdem Auftritte von Soft Play, Lambrini Girls, Sicaria, The Voidz und Hinds.

„Bristol ist unser erstes Event – unser Heimspiel – und gleichzeitig das einzige UK-Konzert in diesem Jahr. Darauf arbeiten wir schon sehr lange hin“, plauderte der Sänger aus. „Diese Shows sind eine Feier dessen, was wir bisher erreicht haben. Wir wollen das mit Musik tun, die wir lieben, mit Menschen, die wir lieben, in der Stadt, die wir lieben.“