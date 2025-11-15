Stars Idris Elba möchte mehr mit seiner Frau Sabrina Elba zusammenarbeiten

Idris Elba - Head of State - Premiere - EPK - Starpix BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2025, 12:00 Uhr

Idris Elba möchte an weiteren Projekten mit seiner Frau Sabrina Elba zusammenarbeiten.

Der 53-jährige Schauspieler hat bereits mit seiner Ehefrau an Podcasts gearbeitet und ist offen dafür, noch mehr gemeinsam zu machen, wenn sich die „richtigen Möglichkeiten“ ergeben. Idris sagte dem ‚OK!‘-Magazin: „Sowohl persönlich als auch beruflich würde ich gerne mehr Projekte mit meiner Frau machen. Wir haben unsere Hautpflegeserie, und wenn sich die richtigen Chancen bieten, möchte ich mehr mit meiner Frau tun, die glücklicherweise auch meine beste Freundin ist.“

Der ‚Luther‘-Star – der aus früheren Beziehungen die Kinder Raize (32), Isan (23) und Winston (11) hat – fügte hinzu: „Natürlich will man dann auch, dass die eigenen Kinder glücklich sind. Ich habe immer gesagt, dass es mir egal ist, welchen Weg sie einschlagen, solange es ihr eigener Weg ist und sie etwas tun, wofür sie Leidenschaft haben.“ Idris setzt sich leidenschaftlich gegen Messerkriminalität ein – er hat sogar mit König Charles an dem Thema gearbeitet – und glaubt, dass jungen Menschen „Chancen“ gegeben werden müssen, um die Krise zu stoppen. Er sagte: „Wenn wir Kinder von Messerkriminalität abbringen wollen, müssen wir ihnen Möglichkeiten bieten können, die sie bisher nicht bekommen haben. The King’s Trust leistet unglaubliche Arbeit, und wir müssen Partnerschaften schaffen, die Kinder von der Straße holen.“

Elba erklärte, dass seine Familie bei ihm den Wunsch verstärkt habe, mehr Bewusstsein für Messerkriminalität zu schaffen. Er erklärte: „Die Leute reden so schnell über Strafen und Mindesthaftstrafen, aber es geht darum, diese Kinder in einem viel jüngeren Alter abzulenken, bevor sie überhaupt daran denken, ein Messer in die Hand zu nehmen.“ Idris lobte außerdem die Arbeit von Prinz Harry und seiner Frau Meghan, Herzogin von Sussex. Der ‚Wire‘-Star – der 2018 bei der Hochzeit des Paares als DJ auflegte – sagte: „Sie haben eine Stimme, und sie nutzen sie.“