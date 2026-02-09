Film Idris Elba über seine Rolle in ‚Masters of the Universe‘

Idris Elba - Knuckles - Global Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.02.2026, 11:00 Uhr

Sir Idris Elba war „voll und ganz dafür“, bei dem neuen Film ‚Masters Of The Universe‘ mitzuwirken, weil He-Man „ein wirklich wichtiger Teil“ seiner Kindheit war.

Der 53-jährige ‚Luther‘-Star gehört zu den berühmten Gesichtern in der Besetzung des Reboots – darunter Nicholas Galitzine als He-Man und Jared Leto als Skeletor – und er hat zugegeben, dass er begeistert war, mitzumachen, weil er als Kind ein großer Fan der Zeichentrickserie war.

Elba sagte gegenüber dem ‚Empire‘-Magazin: „Das ist ein wirklich wichtiger Teil meiner Kindheit. Meine Eltern konnten sich die Star Wars-Spielzeuge nicht leisten, und die He-Man-Spielzeuge waren billiger, weil sie nicht so groß waren. Also hatte ich He-Man, She-Ra, Battle Cat … Die Zeichentrickfilme waren immer ein bisschen lustiger, ein bisschen übertriebener, ein bisschen ausgefallener.“

Der Originalfilm kam 1987 in die Kinos und zeigte Dolph Lundgren als He-Man und Frank Langella als Skeletor. Der Film basierte auf der Spielzeugreihe von Mattel, aus der zuvor eine beliebte Zeichentrickserie der 1980er Jahre hervorgegangen war – ‚He-Man and the Masters of the Universe‘ – bevor die Figuren den Sprung auf die Kinoleinwand schafften.

Elba spielt Man-At-Arms in der neuen Kinoadaption und war sofort begeistert, als er von Regisseur Travis Knights Plan für den Film hörte. Er fügte hinzu: „Travis, der ein unglaublicher Regisseur ist, wollte der Ästhetik des Originals Tribut zollen. Ich war sofort dabei. Allerdings dachte ich mir: ‚Mist, ich muss ins Fitnessstudio!'“ Über die Dreharbeiten sagte er: „Es war, als wäre man in einer großen Spielhalle mit all diesen riesigen Figuren.“