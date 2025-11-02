Stars Idris und Sabrina Elba von Stalkerin ins Visier genommen

Idris Elba - Head of State - Premiere - EPK - Starpix BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2025, 12:00 Uhr

Idris Elba und seine Ehefrau sollen Berichten zufolge von einer Stalkerin ins Visier genommen worden sein.

Der ‚Luther‘-Darsteller und seine Ehefrau Sabrina (36) sollen „verstörende“ Nachrichten an ihre privaten E-Mail-Adressen erhalten haben. Zudem soll die bisher nicht namentlich bekannte Frau bei privaten Veranstaltungen in London aufgetaucht sein, an denen Idris und Sabrina an unterschiedlichen Tagen separat teilgenommen haben. Das Paar soll seit September und noch bis zum 21. Oktober Ziel dieser Belästigungen gewesen sein. Es wird angenommen, dass die Polizei inzwischen informiert wurde. Ein Insider sagte gegenüber der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘: „Diese Vorfälle waren für Idris und seine Familie äußerst belastend. Er hatte keine andere Wahl, als die Behörden einzuschalten, weil es zu weit gegangen war. Als Sabrina mit hineingezogen wurde, war das offensichtlich der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Er tat, was er tun musste, um seine Frau und seine Familie zu schützen.“

Unterdessen betonte Idris (53) kürzlich, dass er keine Pläne habe, in die Politik zu gehen, da ihm „der Mut dazu“ fehle. Bei einer Pressekonferenz auf den Internationalen Filmfestspielen von Venedig erklärte er: „Man muss denjenigen Respekt zollen, die in die Politik gehen – der Lebensweg und die Lernkurve, um Politiker zu werden, bedeuten, dass man diesen Mut sehr früh entwickeln muss, weil man dann mit unmöglichen Situationen konfrontiert wird. Dann geht es um Urteilsvermögen – um das, was man weiß, was man gelernt hat, was man erlebt hat und welchen Mut man hat. Ich habe gelernt, dass ich nicht den Mut habe, in die Politik zu gehen – das steht fest!“

Seine Ablehnung erfolgte, nachdem der ‚House of Dynamite‘-Star – der in London geboren und aufgewachsen ist – zuvor als möglicher Kandidat für die Labour-Partei bei der nächsten Bürgermeisterwahl gehandelt wurde. Diese wird voraussichtlich 2028 stattfinden, da der derzeitige Bürgermeister Sadiq Khan voraussichtlich nicht erneut antreten wird. Ein Insider sagte dazu der Zeitung ‚The Sun‘: „Idris hat Star-Appeal – aber er ist auch ein nachdenklicher politischer Aktivist. Labour hat die Wahl, wen wir in London aufstellen. Wir können einen Labour-Insider auswählen und versuchen, ihn berühmt zu machen. Oder wir können jemanden auswählen, der bereits berühmt ist und mit Labour sympathisiert. Idris stünde ganz oben auf unserer Wunschliste.“