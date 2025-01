Stars Ilka Bessin: Sie gibt alles im Fitnessstudio

Ilka Bessin - 12.04.18 - bei Markus Lanz in Hamburg - picture alliance und Geisler-Fotopres BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2025, 14:00 Uhr

Ilka Bessin sagt ihren Pfunden im Fitnessstudio den Kampf an.

Die Komikerin, die vor allem durch ihre Kultfigur „Cindy aus Marzahn“ bekannt ist, trug ihre Extra-Kilos immer mit Würde. Trotzdem will sie einige davon jetzt loswerden und geht fleißig ins Fitnessstudio. Seit Anfang des neuen Jahres lässt sie auch ihre Fans an ihrer fleißigen Reise teilhaben.

„Ich liebe es, wenn der Trainer sagt, mach mal eine Minute und ich einfach geniale und großartige 35 Sekunden schaffe. Ich bin stolz auf mich und der Trainer auch“, schrieb Ilka bereits Anfang Januar auf Instagram und postete dazu ein Video von sich am Seilzug.

Einige Tage später macht sie die Übung erneut, diesmal aber andersherum. Ihren Trainer belustigt das, doch Ilka hat dafür eine simple Erklärung. „Damit keiner denkt, dass ich alte Videos auf Instagram stelle. Die Übung wird so nie gemacht, aber wir machen es einfach so für euch. Viel Spaß beim Training“, erklärt sie außer Atem in dem Video aus dem Gym. Unter dem Video fügt sie hinzu: „Heute mal in die andere Richtung. Seid ihr dabei?“ Und der Aufruf kommt bei ihren Fans an, die sie für ihren Ehrgeiz und ihre Motivation feiern und sie anfeuern. Eine Followerin schreibt auch: „Bin dabei. Geht gleich aufs Ergometer.“