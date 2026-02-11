Stars Immersives David-Bowie-Erlebnis ‚You’re Not Alone‘ startet im Londoner Lightroom

David Bowie: You're Not Alone - Lightroom BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.02.2026, 18:00 Uhr

Ein großes neues immersives Erlebnis zu Ehren von David Bowie wird im Londoner Lightroom eröffnet.

Die Experience lädt Fans dazu ein, direkt in die Gedanken- und Musikwelt eines der revolutionärsten Popkünstler einzutauchen. ‚David Bowie: You’re Not Alone‘ nutzt die Stimme des verstorbenen Ikonen selbst, um Besucher durch eine 360-Grad-audiovisuelle Welt zu führen, die aus seltenem Filmmaterial, persönlichen Materialien und neu interpretierten Performances aus dem umfangreichen David-Bowie-Archiv in New York aufgebaut wurde.

Die Show wird von Lightroom produziert und vom Designstudio 59 entwickelt, unter der Regie von Mark Grimmer – der bereits als Creative Director an der Ausstellung ‚David Bowie Is‘ im Victoria Albert Museum beteiligt war – gemeinsam mit Tom Wexler. Anstatt Bowies berühmte Alter Egos wie Ziggy Stardust oder den Thin White Duke erneut in den Mittelpunkt zu stellen, richtet das Erlebnis den Fokus auf den Menschen hinter dem Mythos. Durch neu zusammengestellte Audioelemente, eindrucksvolle Visuals und thematische Kapitel erkundet ‚You’re Not Alone‘ Bowies Gedanken zu Kreativität, Spiritualität, Theatralik und künstlerischer Neugier.

Grimmer erklärte, man habe Bowie bewusst nicht als unnahbare Figur darstellen wollen: „Im Laufe seiner Karriere hat Bowie sich dagegen gewehrt, als etwas anderes als menschlich wahrgenommen zu werden. Wir wollten ihn als Verfechter menschlicher Kreativität feiern – als jemanden, der glaubte, dass Kunst uns hilft zu verstehen, was es bedeutet zu leben.“ Lightroom-Executive-Producer David Sabel ergänzte: „Lightroom lässt das Publikum in die Vorstellungskraft eines Künstlers eintauchen. Niemand passt besser dazu als David Bowie. Durch Jahrzehnte seiner Performances zu reisen – egal ob man sie neu entdeckt oder wieder erlebt – ist ein echtes Erlebnis.“

Tickets für das Event in King’s Cross gehen am 10. Februar um 19 Uhr in den Verkauf, Preise beginnen bei 25 Pfund für Erwachsene und 15 Pfund für Studierende und Ermäßigungsberechtigte. Die Show läuft vom 22. April bis zum 28. Juni, weitere Sommertermine sollen folgen.