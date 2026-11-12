Stars Pete Davidson: Wie ihn das Vatersein bei seiner Schauspielerei verändert hat

Pete Davidson attends 'How To Rob A Bank' New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 14:00 Uhr

Pete Davidson, verrät, wie ihn das Vatersein bei seiner Schauspielerei verändert hat.

Seit er Vater geworden ist, sieht Pete Davidson manche Dinge offenbar mit anderen Augen.

Der Schauspieler und Comedian ist überzeugt, dass ihm die neue Lebenssituation sogar bei seiner Arbeit vor der Kamera geholfen hat. Für seinen aktuellen Film ‚How to Rob a Bank‘ musste er einen Vater spielen und stellte sich damit einer Aufgabe, die durch seine eigenen Erfahrungen eine ganz besondere Bedeutung bekam.

Der frühere ‚Saturday Night Live‘-Star und seine damalige Partnerin Elsie Hewitt bekamen im Dezember 2025 Tochter Scottie. Ausgerechnet in der Woche, in der die Dreharbeiten begannen, erfuhr Davidson, dass er selbst bald Vater einer Tochter werden würde. Im Gespräch mit ‚Extra‘ erzählte der 32-Jährige, wie sich das auf seine Rolle auswirkte. „Ich habe erfahren, dass ich Vater eines Mädchens werde, und in ‚How to Rob a Bank‘ habe ich ebenfalls eine Tochter. Dadurch wurde das Ganze sehr emotional und fühlte sich unglaublich echt an“, erklärte er. Zum ersten Mal habe er nachvollziehen können, was Schauspielkollegen meinen, wenn sie persönliche Erlebnisse in ihre Rollen einfließen lassen. „Ich hatte immer gehört, dass Schauspieler Dinge aus ihrem eigenen Leben nutzen. Jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, wovon sie eigentlich sprechen.“

Neben den Erfahrungen als Vater brachte ihm der Film auch eine neue Freundschaft ein. Sein Kollege Nicholas Hoult habe sich als außergewöhnlicher Mensch erwiesen, schwärmte Davidson: „Es ist wirklich leicht, mit Nick Hoult Freundschaft zu schließen. Er ist einer der besten Menschen, die ich je getroffen habe.“ Nicht nur als Schauspieler sei Hoult beeindruckend, sondern auch als Vater und Freund. Trotz seines vollen Terminkalenders halte er den Kontakt zu Davidson. „Er ist einfach jemand ganz Besonderes. Ich könnte noch unzählige nette Dinge über ihn sagen.“

Bei der Promotion des Films verriet Davidson zudem ein bislang wenig bekanntes Detail aus Hoults Privatleben: Der 36-jährige Schauspieler und seine Ehefrau Bryana Holly sollen im vergangenen Jahr Zwillinge bekommen haben. Damit ist Hoult inzwischen Vater von vier Kindern. Neben den Zwillingen hat er einen siebenjährigen Sohn und ein weiteres Kind, das 2022 zur Welt kam. Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ bezeichnete Davidson seinen Kollegen als „großartigen Vater von vier Kindern“. Während der Dreharbeiten sei auch Elsie Hewitt schwanger gewesen. Hoult habe damals jedes Wochenende die Heimreise angetreten, um Zeit mit seiner Familie und den neugeborenen Zwillingen zu verbringen. „Das war wirklich inspirierend und großartig“, erinnerte sich Davidson. Dass die Familie des Schauspielers gewachsen ist, war bereits Anfang des Jahres Thema öffentlicher Spekulationen. Seine Frau Bryana Holly reagierte damals auf Kommentare über ihr Dekolleté bei der Vanity Fair Oscar Party im März. Sie erklärte, ihr Körper sei der einer stillenden Mutter, die ihre Babys seit Stunden nicht gefüttert habe. Eine weitere Rechtfertigung schulde sie niemandem.