Musik Iron Maiden gehen nicht in Rente

Iron Maiden - OVO Hydro, Glasgow. 26th June 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2026, 11:52 Uhr

Iron Maiden gehen nicht in Rente.

Iron Maiden werden sich nicht zur Ruhe setzen.

Obwohl die britische Heavy-Metal-Band nach ihrer aktuellen Welttournee im Jahr 2027 eine Pause plant, betonte Gitarrist Adrian Smith, dass sie zurückkehren werden. Er sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir aufhören. Wir alle lieben das. Steve Harris ist jetzt 70 und kann nachmittags noch ein komplettes Fußballspiel über 90 Minuten spielen und dann abends auf die Bühne gehen und ein komplettes Maiden-Set spielen – und am nächsten Tag im Grunde das Gleiche wieder tun. Dieser Geist treibt uns alle an, also… ich bin sicher, wir sind bald wieder zurück.“

Smith sprach auch über die schwierige Zeit während seiner Bandpause von 1990 bis 1999 und sagte, dass ihn die neue Dokumentation ‚Iron Maiden: Burning Ambition‘ emotional berührt habe. Er erklärte: „Ich denke, es musste damals passieren. Es war die richtige Entscheidung. Ich war nicht glücklich. Ich habe keinen großen Streit angefangen. Es hat sich einfach mit der Zeit so entwickelt. Es war schwierig. Als ich zur Band zurückkam, hatte ich eine andere Perspektive. Ich konnte alles besser einordnen und mehr wertschätzen. Seitdem habe ich nicht zurückgeblickt.“

Die Setlist der aktuellen Tour besteht aus Songs der ersten neun Alben, und Smith genießt es, diese Klassiker wieder zu spielen. Er sagte: „Es ist großartig, dieses Set zu spielen. Das sind Songs von früher, und sie klingen immer noch fantastisch, wenn man sie spielt. Sie wirken frisch und kraftvoll.“ Die Band versuche jedes Mal etwas anderes, ein neues Thema, damit es spannend bleibe. Es mache ihm großen Spaß und die Fans würden es lieben. Smith weiter: „Für mich persönlich… es hat mein Leben verändert, zu Iron Maiden zu kommen und dann ‚Killers‘ aufzunehmen. Diese Songs zu spielen bringt mich für einen Moment zurück in die Vergangenheit.“