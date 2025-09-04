Stars Jack Osbourne spricht über schlimmen Moment, als er vom Tod seines Vaters erfuhr

Ozzy Osbourne and Jack Osbourne at the premiere of God Bless Ozzy Osbourne 2011 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 11:00 Uhr

Der Reality-TV-Star erinnert sich an die Nacht, in der ihm der Tod seines Vaters Ozzy mitgeteilt wurde.

Jack Osbourne hat den erschütternden Moment beschrieben, als ihm der Tod seines Vaters im Alter von 76 Jahren mitgeteilt wurde.

Am 22. Juli verstarb Ozzy Osbourne in seinem Haus in Buckinghamshire. Am folgenden Tag wurde der Black Sabbath-Rocker in einer privaten Zeremonie am See des Anwesens beigesetzt. Ozzys Tod, verursacht durch einen akuten Herzinfarkt und einen außerklinischen Herzstillstand, erfolgte nur wenige Wochen nach seinem letzten Live-Auftritt in Birmingham.

In einem neuen YouTube-Video erinnerte sich Jack an das letzte Mal, als er seinen Vater sah. „Mein Vater war großartig. Er war gut gelaunt, er war glücklich“, schilderte er. Über den Moment, als ihm Ozzys Tod mitgeteilt wurde, fügte der 39-Jährige hinzu: „Ich wachte in Los Angeles auf, als es um 3.45 Uhr morgens an meine Haustür klopfte. Jemand, der seit etwa 30 Jahren für meine Familie arbeitet, klopfte an meiner Tür, und als ich durch mein Fenster sah und erkannte, dass er es war, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert war. Man informierte mich, dass mein Vater verstorben war.“

Der Reality-TV-Star fuhr fort: „So viele Gedanken, es war ein Gefühl von: ‚Okay, er kämpft nicht mehr. Er leidet nicht mehr, und das ist etwas wert.‘ Ich wünschte, er wäre noch hier, wisst ihr? Ich wünschte, er wäre noch bei uns allen, aber er hatte eine schwere Zeit, und ich glaube, die Leute haben das bei der Show gesehen.“

Jack reiste für die Beerdigung und einen Trauerzug in Birmingham nach Großbritannien, wo tausende Fans zusammenkamen und Tribute an der Black Sabbath Bridge hinterließen. „Ich spreche für die Familie, wenn ich sage: Wir sind so dankbar dafür, und es bedeutete so viel… es war eine Bestätigung, weil ich wusste, dass wir nicht allein waren“, erzählte er.