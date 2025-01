Stars Jack Whitehall: Er moderiert die diesjährigen BRIT Awards

Jack Whitehall BRIT Awards - FAMOUS - February - 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 14:00 Uhr

Jack Whitehall ist als Moderator der kommenden BRIT Awards bestätigt worden.

Der 36-jährige Komiker wird die Preisverleihung am 1. März in der Londoner O2 Arena moderieren und der Prominente soll es kaum erwarten können, erneut in die Rolle zurückzukehren.

Whitehall schwärmte von den BRIT Awards als seine „Lieblingsnacht des Jahres“. Der Stand-up-Star, der das Event zuletzt im Jahr 2021 moderierte, verkündete in einem Statement: „Man sagt, dass die Liebe durch Abwesenheit wächst, und das ist bei den BRIT Awards absolut der Fall. Das ist meine Lieblingsnacht des Jahres.“ Whitehall war in den vergangenen Jahren wegen seines „hektischen“ Terminkalenders nicht verfügbar gewesen, um die Show zu moderieren. Ein Insider enthüllte in einem Gespräch mit der ,The Sun‘: „Jack ist ein so brillanter BRIT-Moderator und hat keine Angst davor, einige der größten Stars der Welt zu verarschen. Er hat einen so hektischen Terminkalender, dass er in den vergangenen Jahren nicht an dem Event teilnehmen konnte. Aber diesmal ist er verfügbar und sagte sofort zu.“ 2021 hatte Jack in den sozialen Medien angekündigt, dass er als Moderator der BRIT Awards zurücktreten würde.