Musik JADE: ‚Bootcamp‘ mit Little Mix hat ihre Solomusik geprägt

Jade Thirlwall - March 2025 - Getty Images - BRIT Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 11:00 Uhr

Die britische Sängerin wurde dank der Girlgroup berühmt. Die Zeit mit der Band beeinflusst sie bis heute.

JADEs „Bootcamp“-Erfahrung bei Little Mix hat ihre Solomusik beeinflusst.

Die britische Sängerin – die für ihre Solokarriere ihren Nachnamen Thirlwall abgelegt hat – wird im September ihr Debütalbum ‚That’s Showbiz Baby‘ veröffentlichen und gibt zu, dass ihre Zeit mit der ‚Black Magic‘-Gruppe ihre eigene Arbeit geprägt hat.

Im Gespräch mit ‚NME‘ beim Glastonbury Festival enthüllte sie: „In einer Girlgroup zu sein ist das ultimative Bootcamp, um in der Musikindustrie zu überleben. Erstens bist du eine Frau und dann bist du in einer Girlgroup, und es ist immer schwer, den Leuten zu beweisen, dass man eine glaubwürdige Künstlerin ist und Wertschätzung verdient.“

Die 32-Jährige erzählte weiter: „Als wir 2011 anfingen – besonders nach einer Show wie ‚The X Factor‘ – mussten wir ständig beweisen, warum wir einen Platz am Tisch verdienen und warum wir langfristig relevant bleiben. In Little Mix zu sein war wirklich die ultimative Prüfung, das durchzuhalten.“ Die Band habe sich immer wieder neu erfunden. Stolz fügte JADE hinzu: „In einer Girlgroup zu sein, die mehr als zehn Jahre hält, ist ziemlich außergewöhnlich. So etwas hört man nicht oft.“

Über ihre Entscheidung, als Solokünstlerin durchzustarten, erklärte die Sängerin: „Als ich zu meiner Solomusik kam, dachte ich: ‚Okay, jetzt darf ich ausschließlich über meine eigenen Erfahrungen schreiben‘, denn in einer Girlgroup müssen die Themen etwas universeller sein. Für mich war es wichtig, mich allein auszudrücken.“

Gleichzeitig betonte sie: „Es ist nicht so, dass ‚Little Mix das alte Ich war und ich jetzt endlich ich selbst bin‘, denn ich liebe Little Mix und was wir vertreten haben! Es geht nicht darum, diese Zeit als abgeschlossen zu sehen.“