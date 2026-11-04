Musik JADE ist ‚überwältigt‘: ‚Angel of My Dreams‘ wird durch Victoria’s-Secret-Show zum viralen Hit

JadeThirlwall attends The 2026 Mercury Music Prize 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2026, 11:00 Uhr

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin hat sich dazu geäußert, dass ihre 2024 veröffentlichte Single 'Angel of My Dreams' plötzlich zum viralen Hit geworden ist.

JADE kann ihr Glück kaum fassen: Seit ihr Song ‚Angel of My Dreams‘ bei der Victoria’s-Secret-Fashionshow zu hören war, erlebt der Hit aus dem Jahr 2024 einen neuen Höhenflug.

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Jade Thirlwall heißt, reagierte auf den viralen Erfolg ihres Songs, der bei der weltbekannten Modenschau zum Einsatz kam. Der Titel begleitete den Laufsteg-Auftritt von Kylie Jenner, die dabei den 50 Millionen US-Dollar teuren Fantasy Bra des Dessouslabels präsentierte.

Gegenüber dem Magazin ‚People‘ beschrieb JADE ihre Gefühle mit den Worten: „Ich bin überwältigt, überreizt, überglücklich und schwebe auf Wolke sieben. Aber ich habe noch lange nicht genug davon.“ Ursprünglich hatte die 33-Jährige ‚Angel of My Dreams‘ als erste Single ihres Solo-Debütalbums ‚That’s Showbiz, Baby!‘ veröffentlicht. Die Anfrage von Victoria’s Secret, den Titel für die diesjährige Show zu verwenden, habe sie zunächst nur als „flüchtigen Moment“ wahrgenommen, dem sie nicht allzu viel Bedeutung beimaß.

Die Show selbst verfolgte JADE nicht live. Sie habe vermutlich etwas „wirklich Langweiliges gemacht, wie früh schlafen zu gehen“, scherzte die Musikerin. Umso überraschter sei sie gewesen, als sie am nächsten Morgen von den zahlreichen Reaktionen erfahren habe. „Es war eine unglaublich turbulente Woche, und ich versuche immer noch, das alles zu begreifen“, räumte sie ein.

Auch ihr Plattenlabel sei angesichts des Erfolgs zwei Jahre nach der Veröffentlichung begeistert. Im gemeinsamen Chat hätten sich alle darüber amüsiert, dass sie sich solche Momente immer gewünscht hätten. „Dazu kamen die Memes aus ‚The Office‘, in denen alle hektisch versuchen, auf den Zug aufzuspringen“, erzählte JADE. Die Britin scherzte, dass ‚Angel of My Dreams‘ von Anfang an „ein weltweites Pop-Phänomen“ gewesen sei. Umso mehr freue sie sich darüber, dass der Song nun einen „zweiten Aufschwung“ erlebe.

Gleichzeitig habe sich JADE gefragt, „welcher schwule Mann dahintersteckt“. Schließlich stellte sich heraus, dass es Adam Selman, der Kreativdirektor von Victoria’s Secret, war. Er hatte sich über die sozialen Medien bei ihr gemeldet und verraten, dass er den Song persönlich ausgewählt hatte. Außerdem sei er ein „echter Fan“ ihrer Musik. Für den Ex-Girlgroup-Star mache das die Geschichte noch schöner: „Es fühlt sich noch besser an, dass die Person, die den Song ausgewählt hat, ihn seit seiner Veröffentlichung wirklich liebt.“ Schließlich habe nicht einfach jemand bei Spotify „Angel Songs“ eingegeben und geschaut, was dabei herauskomme.