Musik JADE kündigt ‚mutiges und gewagtes‘ zweites Soloalbum an

JadeThirlwall attends The 2026 Mercury Music Prize 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2026, 18:30 Uhr

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin hat versprochen, nach dem Erfolg ihres Solo-Debütalbums 'That's Showbiz Baby!' ein "mutiges und gewagtes" zweites Album zu veröffentlichen.

JADE hat angekündigt, dass ihr zweites Soloalbum „mutig und gewagt“ werden soll.

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin arbeitet bereits an neuen Songs und verspricht erneut persönliche Einblicke sowie einen „Pop-Schlag ins Gesicht“. Ihr gefeiertes Debütalbum ‚That’s Showbiz Baby!‘ stand auf der Shortlist für den Mercury Prize, musste sich jedoch RAYEs Album ‚This Music May Contain Hope‘ geschlagen geben. Für den Nachfolger hat sich die Britin einiges vorgenommen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚NME‘ enthüllte sie: „Ich kann noch nicht zu viel verraten, ohne etwas vorwegzunehmen, aber es ist wieder sehr ehrlich und handelt von meinen Erfahrungen in diesem Jahr, von allem, was ich durchgemacht habe. Und es bleibt mutig, gewagt und ein kleiner Pop-Schlag ins Gesicht.“

Die 33-Jährige, die mit ihrem Hit ‚Angel of My Dreams‘ bekannt wurde, hat den Sommer über viel Zeit mit ihrem Produzenten und musikalischen Weggefährten Mike Sabbath im Studio verbracht. „Wir haben über den Sommer viel gemacht, zwischen den kleinen Pausen und der Festivalreihe“, berichtete JADE. „Ich war mit ihm im Studio, und wir haben geschrieben, was wir schaffen konnten.“ In ein paar Wochen werde sie nach Los Angeles reisen, um die musikalische Ausrichtung des Albums weiter auszuarbeiten. Noch befinde sich das Projekt in einer frühen Phase, doch sie liebe den Schreibprozess – besonders mit Freunden und Menschen, bei denen sie sich wirklich wohlfühle.

Auch live läuft es für die Sängerin gut. Bei ihrem Debüt auf dem Reading Festival im August zog JADE ein großes Publikum an. Die Erfahrung sei „unglaublich“ gewesen, schilderte sie. Da sie zuvor noch nie bei dem Festival aufgetreten sei, habe sie als Popkünstlerin durchaus mit einer gewissen Anspannung auf die Reaktion des Publikums geblickt – insbesondere in Reading. „Aber die Leute waren großartig und hatten richtig Lust darauf. Es war eines meiner Lieblingsfestivals in diesem Jahr und ein weiterer Punkt auf meiner Wunschliste, den ich abhaken konnte“, schwärmte JADE.