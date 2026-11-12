Musik JADE schwärmt von Raye: ‚Ein Talent, das nur alle Generationen einmal kommt‘

JadeThirlwall attends The 2026 Mercury Music Prize 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 14:00 Uhr

JADE schwärmt von Raye und bezeichnet ihre Kollegin als 'ein Talent, das nur alle Generationen einmal kommt'.

Die britische Sängerin JADE ist voll des Lobes für ihre Kollegin Raye.

Die ehemalige Little-Mix-Sängerin bezeichnete die 29-Jährige als außergewöhnliche Künstlerin mit einem ganz besonderen musikalischen Gespür. Für JADE gehört Raye zu jenen Talenten, die nur selten zu finden sind, und die sich durchaus mit Musiklegenden wie Etta James und Diana Ross messen lassen können. Im Interview mit dem Magazin ‚GQ‘ erinnerte sich JADE daran, dass sie bereits vor ihrer persönlichen Begegnung mit Raye auf deren Arbeit aufmerksam geworden war. Die Musikerin hatte Songs für Little Mix geschrieben und damit schon früh einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Bevor ich Raye richtig kennenlernte, hatte sie bereits für Little Mix geschrieben. Ich wusste also schon, dass sie eine unglaubliche Songwriterin ist“, sagte JADE, die mit bürgerlichem Namen Jade Thirlwall heißt. Raye verbinde auf besondere Weise unterschiedliche musikalische Welten. „Ich glaube wirklich, dass sie ein einzigartiges Talent ist, wie es nur einmal in einer Generation vorkommt. Sie schafft es, die Nostalgie und den Glamour von Künstlerinnen wie Diana Ross und Etta James mit einem innovativen, modernen und ganz eigenen Schreibstil zu verbinden“, schwärmte JADE.

Bevor Raye selbst als Solokünstlerin durchstartete, machte sie sich als Songwriterin einen Namen. Sie schrieb unter anderem für Little Mix, Beyoncé, John Legend und Charli XCX. Auch menschlich scheint sie bei JADE Eindruck hinterlassen zu haben. „Manche Menschen strahlen einfach Wärme, Freundlichkeit und Offenheit aus. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man sie nicht mögen könnte“, erklärte die Sängerin.

Raye selbst sprach im selben Interview über ihren musikalischen Anspruch. Ihr 2026 erschienenes Album ‚This Music May Contain Hope‘ sei von manchen als zu üppig und dramatisch empfunden worden, um nebenbei gehört zu werden. Für die Musikerin ist das allerdings kein Kritikpunkt. „Das gefällt mir. Es ist maximalistisch. Es ist dramatisch“, sagte sie. Nach dem Erfolg ihrer Platte ‚My 21st Century Blues‘ aus dem Jahr 2023 hatte Raye große Ambitionen für das Nachfolgealbum. Der eigene Anspruch forderte allerdings seinen Tribut. Gegenüber ‚Billboard‘ berichtete sie im Mai, dass sie sich über einen längeren Zeitraum stark auf ihre Arbeit konzentriert habe. Besonders die Produktion des Albums und die vielen Konzerte hätten sie an ihre Grenzen gebracht. Zwar sei sie froh, so viel Energie investiert zu haben, inzwischen wünsche sie sich jedoch mehr Ausgewogenheit. Nach der Veröffentlichung wolle sie sich stärker auf Auftritte und Erholungsphasen konzentrieren. Den Druck habe sie sich selbst gemacht, betonte Raye: „Ich war es schließlich, die sich für ein Album dieser Größenordnung entschieden hat. Auch die ehrgeizigen Ziele und Ideen, die ich damit umsetzen wollte, kamen von mir.“