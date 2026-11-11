Stars Raye spricht Klartext zu Liebesgerüchten um Michael B. Jordan

Raye attends the 2026 TIME100 Next Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 18:00 Uhr

Ist Raye mit Michael B. Jordan zusammen? Die Sängerin hat nun über ihren gemeinsamen Ausflug in einen Freizeitpark gesprochen.

Raye hat Gerüchte über eine mögliche Romanze mit Hollywood-Star Michael B. Jordan zurückgewiesen.

Im Sommer waren die Sängerin und der Schauspieler gemeinsam im Freizeitpark Six Flags in Los Angeles fotografiert worden. Die Aufnahmen hatten Spekulationen über eine mögliche Beziehung ausgelöst. Ein Fan scherzte sogar, die 29-Jährige habe ihren zukünftigen Ehemann gefunden. Im Interview mit dem Magazin ‚GQ‘ räumte Raye nun mit den Gerüchten auf: „Oh! Nein, da läuft nichts. Wir arbeiten gemeinsam an einem wirklich coolen Projekt.“ Nach getaner Arbeit hätten sich die beiden spontan für einen Besuch im Freizeitpark entschieden. Schließlich verbinde sie ihre Begeisterung für Achterbahnen.

An den gemeinsamen Ausflug erinnerte sich die Musikerin mit großer Begeisterung. Sie habe genau gewusst, welche Attraktionen sie ausprobieren wollte. „Als Erstes fahren wir mit Tatsu. Danach kommt Twisted Colossus. Ich hatte einfach die beste Zeit“, schwärmte sie. Außerdem stellte Raye klar, dass sie in dem geheimnisvollen Projekt nicht an der Seite von Michael vor der Kamera stehen werde. Über weitere Einzelheiten dürfe sie nicht sprechen. „Ich glaube, ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben. Ich weiß also nicht einmal, ob ich das überhaupt erzählen durfte – aber jetzt ist es raus“, scherzte sie.

Raye erklärte außerdem, dass sie nach sieben Jahren als Single erst wieder eine Liebesbeziehung eingehen müsse, bevor sie an einem Nachfolger ihres im März erschienenen Albums ‚This Music May Contain Hope‘ arbeiten werde. Ihr drittes Album solle ‚And Then She Fell in Love‘ heißen. „Ich meine das absolut ernst“, betonte die Britin. Auf die Frage, ob sie sich tatsächlich erst verlieben müsse, bevor sie die nächste Platte aufnehme, antwortete sie scherzhaft: „Das muss doch irgendwann passieren, bevor ich sterbe. Oder?“ Bereits im Sommer hatte Raye angedeutet, dass sie ihr Liebesleben derzeit über ihre Musikkarriere stelle. Bei einem Auftritt in der ‚Today‘-Show scherzte sie: „Ich streike sozusagen. Ich streike so lange, bis ich mich verliebe und ein neues Album aufnehme.“