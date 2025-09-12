Musik Jade Thirlwall: Dank ‚The X Factor‘ wurde ihr Traum Realität

Jade Thirlwall - March 2025 - Getty Images - BRIT Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2025, 14:00 Uhr

Die ehemalige Little Mix-Sängerin schaffte dank der Castingshow den großen Durchbruch - das hat sie bis heute nicht vergessen.

Jade Thirlwall gibt zu, dass sie ohne ‚The X Factor‘ nicht da wäre, wo sie heute ist.

Die 32-jährige Sängerin wurde an der Seite von Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und Jesy Nelson als Teil von Little Mix bekannt, nachdem die Gruppe 2011 die achte Staffel der britischen Castingshow gewonnen hatte.

Jade hatte drei Mal vorsingen müssen, bevor sie mit den anderen Sängerinnen Teil der Gruppe wurde. Obwohl sie die Show für die mangelnde Unterstützung der Teilnehmer kritisierte, räumte sie offen ein, dass ihr Traum, in der Musikbranche Fuß zu fassen, ohne ‚The X Factor‘ womöglich nie wahr geworden wäre.

Gegenüber dem ‚Interview‘-Magazin verriet Jade: „Ich hatte einen Plan B, nämlich einen Abschluss in bildender Kunst zu machen, in der Hoffnung, Theaterkulissen und Ähnliches zu entwerfen. Aber meine eigene Musik zu machen, war immer der Traum. Ich komme aus einer sehr kleinen Arbeiterklasse-Stadt im Norden. Es wäre unglaublich schwer gewesen, meine Träume zu verwirklichen, wenn es nicht Shows wie ‚The X Factor‘ gegeben hätte.“

Jade, die heute (12. September) ihr Debüt-Soloalbum ‚That’s Showbiz Baby‘ veröffentlichte, hat das Gefühl, ihre „Karriere noch einmal von vorne zu starten“. Über das Musikvideo zu ihrer Debüt-Single ‚Angel of my Dreams‘ sagte sie: „Selbst jetzt, wenn ich mir das Video anschaue, werde ich emotional, weil ich denke: ‚Wow, es zeigt wirklich, wo ich angefangen habe und wo ich jetzt bin.‘ Aber es fühlt sich trotzdem wie der Anfang an. Ich starte meine Karriere noch einmal von vorne, und ich fühle mich so gesegnet, dass ich das in meinen Dreißigern allein tun darf.“ Heute fühle sie sich deutlich selbstbewusster als früher.

Die BRIT Award-Gewinnerin lässt sich von anderen Popstars inspirieren, die keine Angst haben, „Grenzen zu setzen“. Sie reflektierte: „Wenn ich Künstlerinnen wie Chappell Roan sehe, die für sich einstehen und sagen: ‚Damit bin ich nicht einverstanden,‘ denke ich: ‚Oh, verdammt, ich habe vergessen, dass man tatsächlich einfach sagen kann, wenn man etwas nicht machen möchte.'“