Musik Jade Thirlwall erinnert sich an Erpressung durch männliche Musikprofis

Jade Thirlwall at Rolling Stone UK Awards 2024 - Getty - London - November - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.02.2025, 18:00 Uhr

Jade Thirlwall fühlte sich von männlichen Musikindustrie-Profis „erpresst“ und „bestochen“.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin, die letztes Jahr ihre Solokarriere als JADE startete, will jetzt die Kontrolle zurückgewinnen und neue Grenzen setzen, um sich selbst zu schützen, nachdem sie sich in der Vergangenheit im Musikgeschäft „in die Enge getrieben“ fühlte. Unter anderem weigert sie sich deshalb, mit Männern zu arbeiten, die sie zuvor nie getroffen hat, nachdem sie schlechten Erfahrungen machen musste.

In einem Cover-Interview mit dem ‚Stylist‘-Magazin sagte die Sängerin jetzt: „In Bezug auf die Musikindustrie möchte ich mich nicht mehr in die Enge getrieben fühlen oder erpresst oder bestochen werden: ‚Wenn du das nicht als Single wählst, bekommst du das nicht.‘ Ich möchte nicht, dass die Meinungen älterer Männer mir aufgezwungen werden.“ Jade macht auch deutlich, dass sie als Frau in der Industrie sehr gewachsen sei, es ihr manchmal aber trotzdem schwerfalle, sich darin zurechtzufinden. Das beeinflusst auch die Entscheidungen, die sie in Bezug auf ihre Musik treffen muss. Sie fügte hinzu: „Ich habe mich jetzt geweigert, mit einem Mann, den ich nicht getroffen habe, alleine an Sessions teilzunehmen, wegen der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es ist traurig, dass ich diese Entscheidung treffen muss, aber es ist das, was ich tun muss, um mich zu schützen.“

Die 32-jährige Popsängerin erinnerte sich in dem Interview auch daran, dass ihr von Männern gesagt wurde, „wie sie sich verhalten und kleiden soll“, und erklärte, dass es immer ein schwieriger Balanceakt war, nicht „übersexualisiert“ zu werden und sich gleichzeitig stark zu fühlen. Sie sagte: „Als Frau in der Popmusik navigierst du in diesem Zwischenraum, nicht übersexualisiert zu werden, dich aber trotzdem ermächtigt zu fühlen, das zu tragen, was du tragen möchtest, aber das bedeutet nicht, dass ich darum bitte, dass ihr alle meinen Körper kommentiert.“