Musik Jade Thirlwall trug Groot-Teddy nach Little-Mix-Pause auf der Schulter

Jade Thirlwall - Capital Summertime Ball 2025 - Tina Korhonen/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2026, 18:00 Uhr

Jade Thirlwall trug einen Teddy auf der Schulter, um mit dem Ende von Little Mix umzugehen.

Die 33-jährige Sängerin erklärte, sie habe nach der Pause der Girlgroup nach der ‚Confetti Tour‘ 2022 eine „kleine mentale Krise“ erlebt und Trost bei einer Figur von Groot aus ‚Guardians of the Galaxy‘ gefunden.

Im Podcast ‚By The Way… With Harriet Rose‘ sagte sie: „Little Mix, das war mein Leben. Ich bin sehr karriereorientiert und habe alles in Little Mix gesteckt.“ Als die Zusammenarbeit als Band dann stoppte, sei das ein riesiger Schock für ihr System gewesen. „Ich hatte eine kleine Mini-Krise.“ Halt fand sie in einem Plüschtier: „Ich hatte einen kleinen Groot-Teddy und habe ihn die ganze Zeit auf meiner Schulter getragen. Das war wirklich seltsam.“

Jade glaubt, sie habe damit unbewusst ihre Bandkolleginnen Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock und das frühere Mitglied Jesy Nelson ersetzt. Sie fügte hinzu: „Nach Little Mix bin ich mit Freunden in den Urlaub gefahren, und sie fragten: ‚Warum trägst du ständig Groot auf deiner Schulter?‘ Ich glaube, ich habe die Mädels durch Groot ersetzt.“ Ihre Freunde rieten ihr schließlich, damit aufzuhören. Sie sagte: „Meine Freunde meinten: ‚Ich glaube, es ist Zeit, dass du aufhörst, Groot zu tragen.'“