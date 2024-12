Verdrossenheit beim Publikum? Jahresrückblicke immer unbeliebter: Schlechte Quoten für Lanz und Co.

Markus Lanz und Steffen Hallaschka konnten mit ihren Jahresrückblicken nur mäßige Quoten einfahren. (jom/spot)

SpotOn News | 20.12.2024, 13:59 Uhr

Das ZDF zeigte am vergangenen Donnerstag seinen Jahresrückblick mit Markus Lanz. Die Quoten fielen schlechter als im vergangenen Jahr aus. Wie kamen andere TV-Rückblicke auf das Jahr 2024 beim Publikum an?

Der Primetime-Jahresrückblick des ZDF konnte am vergangenen Donnerstag (19. Dezember) in Sachen Quote nicht überzeugen. Wie die AGF-Daten zeigen, holte "Markus Lanz – Das Jahr 2024" 2,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum damit bei 9,6 Prozent. "Der Zürich-Krimi: Borchert" (Das Erste) konnte mit 6,35 Millionen (25,7 Prozent) den Tagessieg feiern.

2023 landete Markus Lanz (55) mit seinem Jahresrückblick noch bei 2,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil lagt bei 11,2 Prozent. 2022 lockte der Jahresrückblick 2,82 Millionen vor die TV-Geräte. Den Quoten-Abwärtstrend bei TV-Jahresrückblicken bekam jedoch auch RTL dieses Jahr zu spüren.

Video News

Das Erste zu späterer Stunde erfolgreicher

Bereits am 11. Dezember präsentierte Steffen Hallaschka (53) um 20:15 Uhr live den RTL-Jahresrückblick (auch bei RTL+). Wie "DWDL" nach der Ausstrahlung berichtete, fuhr die Sendung mit Promi-Gästen ein neues Rekordtief ein und landete bei nur noch 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. 2023 landete die Quote erstmals unter der Zwei-Millionen-Marke.

Für die ARD lief es mit seinen Rückblicks-Formaten zu späterer Stunde besser. Am Donnerstag schaffte es zum einen "Nuhr 2024 – Der Jahresrückblick" ab 21:45 Uhr im Schnitt auf 3,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (Marktanteil von 18,0 Prozent). Zum anderen konnte der "ARD-Jahresrückblick 2024" am Mittwoch (18. Dezember) offenbar ebenfalls von seinem Primetime-Vorgänger profitieren. Der Film "Bach – Ein Weihnachtswunder" holte 4,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Bildschirme, was einen starken Marktanteil von 19,6 Prozent beim Gesamtpublikum einbrachte. Den anschließenden Jahresrückblick verfolgten ab 21:45 Uhr dann noch 2,58 Millionen, der Marktanteil lag bei 12,5 Prozent. Das ZDF überholte das ARD-Programm zu der Zeit jedoch mit dem "heute-journal" und 3,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Wie wird es den bevorstehenden TV-Jahresrückblicken im Quoten-Kampf ergehen? Im Programm sind unter anderem noch am 23. Dezember (23:30 Uhr) "Gysi & Schmidt: Der n-tv Rückblick" und damit die Rückschau des Linken-Bundestagsabgeordneten Gregor Gysi (76) und Moderators und Autors Harald Schmidt (67) geplant. Im "heute-show spezial – Das war 2024" (28. Dezember, 23:25 Uhr) werden Fabian Köster (29) und Lutz van der Horst (49) ihre besten Satire-Reportagen und Einsätze des Jahres 2024 zeigen.

Kann "2024 – Das Quiz" wieder punkten?

Am 28. Dezember (20:15 Uhr) zeigt das Erste zudem "2024 – Das Quiz". Kai Pflaume (57) wird erneut die bereits als Jahresrückblicks-Klassiker etablierte Quizshow moderieren. Als Rategäste mit dabei sind wie gewohnt Günther Jauch (68), Barbara Schöneberger (50), Titelverteidiger Florian Silbereisen (43) und Jan Josef Liefers (60), die alle Jahres-Champion 2024 werden wollen. Im vergangenen Jahr holte Pflaume, der die Sendung als Plasberg-Nachfolger 2023 erstmals präsentierte, starke Quoten. 4,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ließen sich "2023 – Das Quiz" nicht entgehen. Der Marktanteil von 19,7 Prozent konnte sich ebenfalls sehen lassen.