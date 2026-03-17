Film ‚Habe nur kurz reingeschnuppert‘: Rebecca Ferguson hat nur eine kleine Rolle in ‚Dune 3‘

Rebecca Ferguson attends the London photocall for 'Mercy' - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin ist nur kurz in dem dritten Teil der Sci-Fi-Trilogie zu sehen.

Rebecca Ferguson spielt in ‚Dune 3‘ nur eine sehr kleine Rolle.

Die schwedische Schauspielerin kehrt zwar als Lady Jessica im abschließenden Teil der Trilogie von Denis Villeneuve zurück, erklärte jedoch, dass ihre Figur nur wenig Bildschirmzeit haben wird. Der Film erscheint im Dezember. „Ich habe nur kurz reingeschnuppert. Ich habe dazu eigentlich nicht viel zu sagen“, verriet sie im ‚Happy Sad Confused‘-Podcast. „Das Drehbuch ist großartig, ich habe es gelesen.“

Ferguson ist davon überzeugt, dass der Streifen „fantastisch“ wird. „Aber meine Reise war Teil eins und zwei. Ich glaube nicht einmal, dass [meine Figur] in Teil drei vorgesehen war. Und dann meinte Denis: ‚Ich brauche eine Szene‘ – und ich habe eine Szene“, schilderte sie.

Die 42-Jährige erklärte, dass es sich „seltsam“ angefühlt habe, am Set zu sein, nachdem sie in den ersten beiden Filmen eine viel größere Rolle gespielt hatte. „Es war ein komisches Gefühl, an ein Set zu kommen, das man so gut kennt, und zu wissen, dass man kein wirklicher Teil davon ist“, räumte Ferguson ein. Sie habe mit der Angst zu kämpfen gehabt, etwas zu verpassen. „Und dann die Akzeptanz: ‚So ist es eben.‘ Man muss einfach der Geschichte dienen“, ergänzte der Star.

Obwohl sie nur eine kleine Rolle spielt, fand die ‚Mission Impossible‘-Darstellerin lobende Worte für Villeneuve. „Er ist einfach intelligent, kreativ – ein Meister“, schwärmte sie. „Er arbeitet mit Menschen, die er besser macht, und die ihn besser machen. Es ist eine Symbiose. Und das ist selten.“

Gleichzeitig ist Ferguson ab Freitag (20. März) im Netflix-Film ‚Peaky Blinders: The Immortal Man‘ als mysteriöses Medium Kaulo zu sehen. Sie habe sofort zugesagt, nachdem Cillian Murphy sie für die Rolle angefragt hatte. „Das war ein Selbstläufer. Die Figuren sind alle roh und belastet. Genau das will ich“, betonte die Schauspielerin gegenüber ‚Harper’s Bazaar UK‘.