Film James Cameron: ‚Avatar: Fire and Ash‘ wird mutige Entscheidungen beinhalten

James Cameron - Avatar: The Way Of Water photo call at the Corinthia 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 18:00 Uhr

James Cameron hat angedeutet, dass er für ‚Avatar: Fire and Ash‘ einige „mutige Entscheidungen“ treffen wird.

Obwohl er das Publikum mit seinen gewagten erzählerischen Entscheidungen im dritten Teil seiner Sci-Fi-Blockbuster-Reihe nicht abschrecken möchte, hat der 70-jährige Regisseur jetzt schon angekündigt, dass er die Geschichte an „Orte führen, die die Zuschauer nicht erwarten, aber die sich verdient anfühlen werden“.

Im Gespräch mit dem ‚Empire‘-Magazin sagte Cameron: „Wir fangen gerade an, herumzuspinnen, es zu verdrehen und zu wenden. Es ist eine heikle Sache. Wir könnten uns hier selbst zu sehr in den Himmel loben, und jeder, der es sich anschaut, könnte sagen: ‚Verdammt, das ist nicht das, was ich erwartet habe.‘ Aber wenn du keine mutigen Entscheidungen triffst, verschwendest du die Zeit und das Geld von allen. Allein das reicht nicht aus, um Erfolg zu schaffen, aber es ist notwendig. Du musst jedes verdammte Mal den Rahmen sprengen.“

Der ‚Aliens‘-Regisseur fügte hinzu, dass neben der Geschichte auch die Action in ‚Avatar: Fire and Ash‘ größer und besser sein werde als je zuvor. Er erklärte: „Ja, wir haben einige wirklich clevere Action-Szenen. Du kannst mit diesem Film deinen Puls hochkriegen. Aber was mich als Künstler, der kürzlich 70 wurde und all das Zeug schon gemacht hat, wirklich begeistert, ist nicht nur die Gelegenheit, es noch einmal zu tun, sondern auch ein Niveau von Charakter und Intrigen zu erreichen, das du noch nie in einem ‚Avatar‘-Film gesehen hast.“ ‚Avatar: Fire And Ash‘ – mit Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Kate Winslet und Stephen Lang in den Hauptrollen – wird nach den Ereignissen von ‚The Way of Water‘ aus dem Jahr 2022 ansetzen und die fremden Na‘vi-Stämme sowie ihre anhaltenden Kämpfe mit der Menschheit auf dem Planeten Pandora verfolgen.