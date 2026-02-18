Film James Cameron erhält höchste Auszeichnung für Drehbuchautoren

James Cameron - Alita: Battle Angel premiere 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 11:00 Uhr

Der 'Avatar'-Regisseur wird für seine Verdienste als Drehbuchautor gewürdigt.

James Cameron darf eine weitere bedeutende Ehrung entgegennehmen.

Der 71-jährige Regisseur wird von der Writers Guild of America West mit dem renommierten Laurel Award for Screenwriting Achievement ausgezeichnet. Damit wird sein außergewöhnlicher Einfluss auf die Filmindustrie als Drehbuchautor gewürdigt. Der legendäre Filmemacher – der einige der größten Blockbuster aller Zeiten geschaffen hat – erhält die Lebenswerk-Ehrung bei den 78. Writers Guild Awards am 8. März in Los Angeles.

Cameron ist vor allem bekannt für Drehbuch und Regie weltweiter Erfolge wie ‚Terminator‘, ‚Aliens‘, ‚Abyss‘, ‚Titanic‘ und die rekordbrechende ‚Avatar‘-Reihe. Mehrere seiner Filme dominierten die weltweiten Kinokassen, wobei ‚Titanic‘ und ‚Avatar‘ während ihrer ursprünglichen Auswertungen jeweils zu den umsatzstärksten Filmen der Geschichte wurden.

Obwohl Cameron oft für das Vorantreiben visueller Effekte gefeiert wird, betont er seit Langem, dass alles mit dem Drehbuch beginnt. In einem augenzwinkernden Statement sagte er: „Ich schreibe diese verdammten Dinger seit Beginn meiner Karriere vor viereinhalb Jahrzehnten. Daher ist es wirklich beglückend, eine so prestigeträchtige Anerkennung von meinen Kollegen im Drehbuchbereich zu erhalten. Diese gesamte globale Branche, dieser Fiebertraum, den wir Kino nennen, beginnt mit dem geschriebenen Wort.“

WGA-West-Präsidentin Michele Mulroney lobte Camerons Fähigkeit, immersive Welten und unvergessliche Figuren zu erschaffen. Seine Drehbücher hätten Generationen von Autoren inspiriert und das moderne Blockbuster-Kino geprägt. „Mit seinem innovativen Worldbuilding, vielschichtigen Charakteren und ikonischen Dialogen inspiriert er kontinuierlich andere Schreibende. Es ist nur passend, dass er unser Screen-Laurel-Preisträger 2026 ist“, erklärte Mulroney.