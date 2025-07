Film James Gunn begeistert über den weltweiten Start-Erfolg von ‚Superman‘

James Gunn - UK Superman Fan Event - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2025, 09:00 Uhr

James Gunn ist „unglaublich dankbar“ für den anfänglichen Kassenerfolg von ‚Superman‘.

Der 58-jährige Regisseur – der als Co-CEO von DC Studios fungiert – zeigte sich erfreut darüber, dass das Publikum weltweit großen Gefallen an dem Film gefunden hat. Am Startwochenende spielte der Streifen weltweit bereits eine geschätzte Summe von 217 Millionen Dollar ein.

In einem Beitrag auf Threads am 13. Juli schrieb Gunn: „Ich bin unglaublich dankbar für eure Begeisterung und eure freundlichen Worte in den vergangenen Tagen.“ Vor allem ist er so dankbar über den Zuspruch der Fans, weil er mit seinem ‚Superman‘-Film in eine andere Richtung gehen wollte als viele Regisseure vor ihm. „Wir hatten im Laufe der Jahre viel ‚Super‘ in Superman, und ich bin froh, einen Film gemacht zu haben, der sich auf den Teil ‚man‘ konzentriert – eine freundliche Person, die sich stets um andere kümmert.“ Er glaubt, dass gerade Supermans Freundlichkeit eine Qualität ist, die man sich heutzutage auch in den Menschen und der Gesellschaft wünscht. Das sei der Grund dafür, warum der Film so starken Anklang findet, ist sich Gunn sicher. „Dass das bei so vielen Menschen weltweit so stark Anklang findet, ist an sich schon ein hoffnungsvolles Zeugnis für die Freundlichkeit und Qualität der Menschheit. Danke.“

Der Film aus dem Jahr 2025 zeigt Superman (David Corenswet) in der Position, der Welt beweisen zu müssen, dass er die Menschen beschützen und nicht über sie herrschen will, nachdem Lex Luthor (Nicholas Hoult) gekonnt die öffentliche Meinung gegen Superman ruiniert hat.

Auch David Zaslav CEO von Warner Bros. Discovery, zeigte sich begeistert über den Erfolg von ‚Superman‘, der den von James Gunn und Peter Safran geführten DC Studios einen positiven Start beschert hat. Zaslav sagte in einer Erklärung: „An diesem Wochenende haben wir gesehen, wie Superman abhob, als James Gunns Leidenschaft und Vision auf der großen Leinwand zum Leben erweckt wurden. ‚Superman‘ ist nur der erste Schritt.“ Im kommenden Jahr allein wird DC Studios die Filme ‚Supergirl‘ und ‚Clayface‘ in die Kinos bringen und die Serie ‚Lanterns‘ auf HBO Max – alles Teil eines mutigen Zehnjahresplans. „Die Vision von DC ist klar, der Schwung ist echt, und ich könnte nicht gespannter sein auf das, was vor uns liegt.“