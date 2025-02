Film James Norton dementiert die Bond-Gerüchte

James Norton - October 2024 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wird nicht der nächste James Bond werden.

James Norton dementiert, dass er der nächste James Bond wird.

Der ‚Bob Marley: One Love‘-Star wurde von dem Wettunternehmen ‚Ladbrokes‘ zum Favoriten für die Nachfolge von 007-Darsteller Daniel Craig ernannt. Obwohl er seitdem zahlreiche Diskussionen über die Besetzung der Rolle gibt, erstickte Norton die Gerüchte jetzt im Keim. Am Sonntagabend sagte er bei den BAFTAs in London im Gespräch mit dem TV-Moderator Alex Zane: „Wer auch immer die Wahrscheinlichkeiten berechnet, sollte sich einen neuen Job suchen. Es ist so komisch und verwirrend. Aber wieder einmal geht es um reine Spekulation. Es ist ein toller Clickbait-Moment in den Medien, aber abgesehen davon ist es lustig und verwirrend.“

Die Theorie um Nortons Bond-Nachfolge hatte sich entwickelt, nachdem der Schauspieler in seinem neuen ITV-Drama ‚Playing Nice‘ in einer Szene als einziger keinen Smoking trug. Fans zufolge scheine es eine Regel für 007-Darsteller zu geben, der zufolge die Stars keine Smokings tragen dürfen, sofern sie nicht auf offizieller Bond-Mission unterwegs sind. Dazu sagte Norton im Interview sarkastisch: „Ich meine, wenn das die Sache nicht klar macht, was dann. Also, es hat auf keinen Fall etwas damit zu tun, dass der Charakter in ‚Playing Nice‘ sich unwohl in einem Smoking fühlt und lieber unter dem Radar fliegt. Das ist natürlich irrelevant. Was kann ich dazu sagen? Es ist nicht zu leugnen. Ihr habt mich erwischt.“