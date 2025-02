Film James Norton: Er spielt in Guy Ritchies neuem Film ‚Wife and Dog‘ mit

James Norton - October 2024 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 16:00 Uhr

Die Stars haben sich dem Cast von Guy Ritchies neuem Film angeschlossen.

James Norton und Paddy Considine haben sich dem Cast von Guy Ritchies neuem Film ‚Wife and Dog‘ angeschlossen.

Neben den Stars aus ‚Joy‘ und ‚House of the Dragon‘ werden in dem kommenden Streifen zudem Pip Torrens aus ‚The Crown‘ sowie Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike und Sir Anthony Hopkins, mitspielen.

Der von Ritchie geschriebene Film ‚Wife and Dog‘ wird als eine „Rückkehr in die farbenfrohe, hinterhältige Welt der britischen Aristokratie“ beschrieben, die der Regisseur zuvor in der Netflix-Serie ‚The Gentlemen‘ erkundet hatte. Ritchie wird das neue Projekt gemeinsam mit Ivan Atkinson und John Friedberg aus ‚Black Bear‘ produzieren. Teddy Schwarzman, Michael Heimler und Louise Killin fungieren als die ausführenden Produzenten des Films, dessen Dreharbeiten in diesem Monat in Großbritannien beginnen. Black Bear startete am Anfang des Jahres in Cannes den Verkauf des Projekts. ‚Wife and Dog‘ ist ein Teil des Black Bear European Film Market (EFM)-Programms neben mehreren anderen Projekten, darunter ein unbetitelter Film von Christy Martin, in dem Sydney Sweeney zu sehen sein wird.