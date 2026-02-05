Film James Wan und Leigh Whannell: Deshalb stiegen sie bei ‚Saw‘ aus

James Wan and Leigh Whannell - Getty Images - 2026 - Sundance Film Festival Saw screening BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 18:00 Uhr

Die Schöpfer der Horror-Filmreihe kehren für den elften Teil zurück - aus diesem Grund ließen sie 'Saw' einst hinter sich.

James Wan verließ das ‚Saw‘-Franchise, weil er das Gefühl hatte, mit dem ersten Film „bereits den Film gemacht zu haben, den er machen wollte“.

Nachdem Wan und Drehbuchautor Leigh Whannell die Horrorreihe mit dem Originalfilm aus dem Jahr 2004 ins Leben gerufen hatten, stiegen beide nach ‚Saw III‘ (2006) aus dem Franchise aus. Nun hat Wan erklärt, warum er sich von seiner eigenen Schöpfung zurückzog.

In einem Interview mit ‚Bloody Disgusting‘ enthüllte der ‚Conjuring – Die Heimsuchung‘-Regisseur: „Ich habe die Fortsetzungen nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dass ich bereits den Film gemacht hatte, den ich machen wollte. Leigh sollte produzieren und letztlich auch [‚Saw II‘] schreiben … zumindest einer von uns hatte also noch eine kreative Stimme, die die nächsten ein oder zwei Filme mit betreuen würde.“

Whannell schilderte anschließend, wie sich die ‚Saw‘-Reihe weiterentwickelte, nachdem er und Wan ausgestiegen waren. „James und ich hatten einmal im Jahr diese seltsame, surreale Erfahrung: Wir fuhren die Straße entlang und sahen ein Billboard für etwas, das wir in Melbourne erschaffen hatten, als wir hungernde Ex-Filmstudenten waren – und jetzt war es draußen in der Welt“, erzählte er.

Wan betonte zudem, dass er und Whannell ‚Saw‘ nicht aus „Geldmangel“ verlassen hätten. Nach der Regie beim ersten ‚Saw‘-Streifen fungierte Wan noch als Executive Producer bei den beiden Fortsetzungen, bevor er 2006 endgültig ausstieg. Whannell wiederum schrieb das Drehbuch für ‚Saw II‘ und ‚Saw III‘, ehe auch er das Franchise verließ.

Nach fast 20 Jahren Abwesenheit kehren Wan und Whannell für den elften ‚Saw‘-Film über Blumhouse Productions zurück. Der Regisseur verriet, dass auch Jigsaw in dem Streifen sein Comeback feiern wird. „Leigh und ich wollen nicht zu viel verraten, aber wir glauben nicht, dass man einen ‚Saw‘-Film ohne Jigsaw machen kann. Das ist letztlich der springende Punkt“, erklärte Wan.