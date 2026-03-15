Film Jamie Lee Curtis geschockt von ‚Halloween‘-Trilogie

Jamie Lee Curtis - Ella McCay - UK Special Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.03.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hatte nicht erwartet, dass sie für gleich drei neue 'Halloween'-Filme vor der Kamera stehen würde.

Jamie Lee Curtis hätte den neuen ‚Halloween‘-Film nicht unterschrieben, wenn sie gewusst hätte, dass er Teil einer Trilogie sein würde.

Die US-Schauspielerin erklärte sich bereit, in David Gordon Greens Film ‚Halloween‘ aus dem Jahr 2018 mitzuspielen, der Fortsetzung ihres Films ‚Halloween – Die Nacht des Grauens‘ von 1978. Allerdings habe die 67-Jährige keine Ahnung gehabt, dass sie auch in zwei weiteren Filmen auftreten sollte.

Curtis – die anschließend auch in ‚Halloween Kills‘ und ‚Halloween Ends‘ zu sehen war – nutzte die Filme jedoch, um einen Entwicklungsdeal mit Jason Blum von Blumhouse Productions zu bekommen. Laut ‚Variety‘ erzählte sie während eines Panels beim Filmfestival South by Southwest: „Der einzige Grund, warum ich heute hier auf diesem Stuhl sitze, ist Jason. Jason Blum, der Blumhouse leitet, ist derjenige, der die ‚Halloween‘-Filme zurückgebracht hat. Wenn sie zu mir gekommen wären und gesagt hätten, dass es eine Trilogie wird, hätte ich wahrscheinlich nicht zugesagt.“

Während der Schnitt- und Tonmischungsphase habe ihr der Regisseur dann gesagt: „Du weißt schon, dass es eine Trilogie ist.“ Daraufhin sei sie zu Blum gegangen und habe erklärt: „Ich habe ein paar Ideen, vielleicht könntest du mir einen First-Look-Deal geben, zahl mir einfach ein bisschen Geld.“ Außerdem habe sie Blum um einen „kleinen Entwicklungsdeal“ gefragt – mit Erfolg. „Ich schuldete ihm noch zwei ‚Halloween‘-Filme – also was hätte er sagen sollen?“, berichtete die Hollywood-Ikone.

Curtis erklärte weiter, dass sie den Deal wollte, um mit dem Filmemacher Russell Goldman zusammenzuarbeiten. Später stellte sie Goldman für ihre Firma Comet Pictures ein. Bei dem Filmfestival feierte nun sein Regiedebüt ‚Sender‘ Premiere. Obwohl sie sich seit ‚Halloween‘ auch anderen Filmgenres zugewandt hat, wird Curtis dem Horror-Genre immer besonders verbunden bleiben. „Ich liebe den Independent-Filmemacher-Aspekt dieses Genres. Deshalb schätze ich das Genre sehr, und ich verdanke ihm mein Leben – aber ich muss euch nicht vormachen, dass ich ein Genre-Girl bin und dass ich es über alles liebe“, ergänzte der Star.