Jamie Lee Curtis attends the UK Premiere of Disney's Freakier Friday - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2026, 14:01 Uhr

Jamie Lee Curtis, sie habe keine Zeit für toxische Menschen.

Jamie Lee Curtis weigert sich, Zeit an „toxische Menschen“ zu verschwenden.

Die 67-jährige Schauspielerin sagt, dass sich ihre Einstellung zu Beziehungen im Laufe ihrer Hollywood-Karriere verändert hat. Sie sagte zu ‚AARP‘: „Als ich 60 wurde, habe ich realisiert, dass ich eher früher als später sterben werde. Und dieses Verständnis bedeutet, dass ich verdammt noch mal keine Zeit zu verschwenden habe. Keine Zeit für toxische Menschen, für Beziehungen, die mir nichts bringen.“ Der ‚Halloween‘-Star, dessen Eltern die Hollywood-Legenden Tony Curtis und Janet Leigh waren, ist sich schon lange der harten Behandlung älterer Schauspieler in der Branche bewusst. Sie erklärte: „Ich habe mich im Grunde seit meinem 30. Lebensjahr selbst in den Ruhestand geschickt und gesagt: ‚Ich steige hier irgendwann aus.‘ Denn die Branche, in der ich arbeite, ist eine grausame, grausame Branche – besonders wenn es ums Älterwerden geht. Menschen werden einfach abgeschrieben. Ich habe das sehr deutlich bei meinen Eltern gesehen. Also habe ich beschlossen, das anzunehmen.“

Die ‚Freaky Friday‘-Darstellerin änderte ihre Einstellung, nachdem sie 60 geworden war, und begann, ihre neu gewonnene „Freiheit“ zu genießen. Der Filmstar sagte: „Meine faltige Haut zu akzeptieren und sie trotzdem zu zeigen – das ist Freiheit. Ich weiß, wie ich aussehe. Ich schaue in den Spiegel. Ich verstehe es. Und ich muss nichts daran verändern.“ Unterdessen erklärte Jamie Lee früher, dass das „Filter-Gesicht das ist, was die Menschen wollen“. Die Schauspielerin ist eine offene Kritikerin des „cosmeceutical industrial complex“ (der Industrie rund um kosmetische und medizinische Schönheitsprodukte), und sie glaubt, dass der zunehmende Einfluss von KI-Technologie das Problem sogar verschärft hat. Der Hollywood-Star sagte der Zeitung ‚The Guardian‘: „Ich glaube, wir haben ein oder zwei Generationen natürlicher menschlicher Erscheinung ausgelöscht. Die Vorstellung, dass man sein Aussehen durch Chemikalien, chirurgische Eingriffe und Filler verändern kann, das führt zu einer Entstellung ganzer Generationen, überwiegend von Frauen, die ihr Aussehen verändern. Und KI hilft dabei, denn jetzt ist das Filter-Gesicht das, was die Menschen wollen.“