Stars Jamie Lee Curtis ist Mutter Janet Leigh ’sehr ähnlich‘

Jamie Lee Curtis attends the Freakier Friday Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin will die Ähnlichkeit zu ihrer verstorbenen Mutter nicht leugnen.

Jamie Lee Curtis findet, dass sie ihrer Mutter „in vielerlei Hinsicht“ ähnelt.

Die US-Schauspielerin ist die Tochter der Hollywood-Ikonen Tony Curtis und Janet Leigh. Jamie gab zu, dass sie viele Parallelen zwischen sich und ihrer Mutter sieht, die 2004 im Alter von 77 Jahren verstarb.

Der Hollywood-Star, der seit 1984 mit Christopher Guest verheiratet ist, verriet gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Ich habe alles versucht, um nicht wie meine Mutter zu sein. Und natürlich bin ich ihr in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Meine Bewunderung für sie ist gewachsen, während meine Enttäuschungen weniger geworden sind.“ Jamie fügte hinzu: „Ich weiß, dass meine Mutter sehr stolz auf mich war und auf das, was ich erreicht habe – dass sie die Arbeit meines Mannes geschätzt hat und überglücklich war, Großmutter zu sein.“

Trotzdem glaubt die ‚Freaky Friday‘-Darstellerin, dass ihre Mutter ihren Auftritt in der Science-Fiction-Komödie ‚Everything Everywhere All at Once‘ von 2022 „verabscheut“ hätte. Die Schauspielerin erklärte: „Meine Mutter ist schon lange tot. Und heute habe ich die Freiheit, ganz ich selbst zu sein – eine Freiheit, die die Generation meiner Mutter nie zugelassen hätte. Meine Mutter wäre unglaublich entsetzt gewesen über ‚Everything Everywhere All at Once‘ und darüber, wie ich darin ausgesehen habe.“

Jamie ist überzeugt, dass das Frauenbild in der Generation ihrer Mutter stärker vom äußeren Erscheinungsbild geprägt war als in ihrer eigenen. „Ihre Generation drehte sich so sehr um den Körper, um das Aussehen. Und um Schönheit. Schönheit – das war einfach, wer sie war. Das war ihr Leben“, erläuterte sie. Die 66-Jährige glaubt auch, dass Janet ihr Aussehen in ‚The Last Showgirl‘ nicht gefallen hätte. „Das hätte sie wirklich aufgeregt. Ich kenne sie sehr gut. Ich habe mich selbst in einem viel umfassenderen Sinne akzeptiert, als sie es, denke ich, in ihrer Generation je durfte“, erklärte sie.