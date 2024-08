Stars Jamie Lee Curtis: Sie kennt ihren Nepo-Baby-Status

Bang Showbiz | 12.08.2024

Jamie Lee Curtis hat sich nie vor ihrem Status als Nepo-Baby gescheut.

Die 65-jährige Schauspielerin ist die Tochter der Filmstars Tony Curtis und Janet Leigh und räumt ein, dass ihre familiären Bindungen einen Einfluss auf ihren eigenen Erfolg in der Branche hatten.

Bei der Verleihung der Ehrenwürde des American Film Institute am Samstag (10. August) sagte Jamie gegenüber ‚PEOPLE‘: „‚Nepo-Baby‘ ist eine einfache Möglichkeit für die Leute, dir zu sagen, dass du deinen Erfolg nicht verdienst. Und das war mir mein ganzes Leben lang bewusst. Ich bin nicht davor zurückgeschreckt. Ich mache mir keine Illusionen, dass meine Familie nicht eine Wirkung und einen Einfluss gehabt hat.“ Die ‚Halloween‘-Darstellerin glaubt jedoch, dass Vetternwirtschaft sie nur ein Stück weit gebracht hat und wies darauf hin, dass sie aufgrund ihrer eigenen Fähigkeiten als Schauspielerin einen Oscar als beste Nebendarstellerin für ‚Everything Everywhere All at Once‘ gewonnen hat. Jamie sagte: „Aber am Ende des Tages hilft dir das alles nichts, wenn die Kamera läuft und jemand ‚Action‘ sagt. In diesem Moment übernimmt die Kunst die Führung.“

Die Schauspielerin erklärte auch, dass sie sich jetzt mehr als zu jeder anderen Zeit ihrer Karriere mit dem Begriff Künstlerin identifiziert, weil sie ein „Ideenmädchen“ sei. Sie sagte: „Ich wusste nicht, dass ich ursprünglich eine Künstlerin war, aber ich weiß, dass ich ein kreativer Mensch bin. Ich bin ein Ideenmädchen und ich war von Anfang an ein Ideenmädchen. Ich bin ein Marketing-Genie. Ich habe Bücher für Kinder geschrieben, ich habe Drehbücher geschrieben, ich habe Regie geführt. Ich produziere.“ Jamie fügte hinzu: „Ich bin jetzt eine Künstlerin mit einem großen K. Ich wusste vorher nicht, dass ich das bin. Und so ist mein Vermächtnis jetzt weniger akut, weil meine Kunst das übertroffen hat. Und doch bin ich an einem Ort von großer historischer Bedeutung und meine Tochter ist hier bei mir. Das Vermächtnis ist, dass ich eine Mutter, eine Freundin und eine Kollaborateurin bin.“