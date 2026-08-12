Stars Jamie Lee Curtis stellt ihre ‚New Girl‘-Kritik klar: ‚Beschäftigt euch mit wichtigeren Dingen!‘

Jamie Lee Curtis - Ella McCay - UK Special Screening - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 11:00 Uhr

Jamie Lee Curtis hat ihre Äußerungen über die Dreharbeiten zu ‚New Girl‘ präzisiert, nachdem sie die Arbeit an der Serie als „schrecklich“ bezeichnet hatte.

Die 67-jährige Schauspielerin war in der erfolgreichen Comedyserie wiederkehrend als Joan Day, die Mutter von Zooey Deschanels Figur Jess, zu sehen. Zuletzt hatte sie eingeräumt, dass sie die Dreharbeiten „gehasst“ habe. Bei der NBCUniversal Summer Backlot Experience, wo sie für ihre kommende Sitcom ‚Newlyweds‘ Werbung machte, erklärte sie: „Ich habe bei einer Single-Camera-Serie mitgemacht. Und ich meine, ‚New Girl‘ ist eine großartige und sehr lustige Serie, sie ist wirklich gut. Aber sie zu drehen, ist eigentlich wie ein Film. Man hat ein Kamerateam, und niemand lacht. Es ist still, und es ist schrecklich. Für mich war es schrecklich. Single-Camera-Komödien machen mir einfach keinen Spaß.“

Ihre Aussagen stießen teilweise auf Kritik. Nun meldete sich Curtis in den sozialen Medien erneut zu Wort und machte deutlich, dass es ihrer Ansicht nach „größere Probleme gibt, mit denen die Amerikaner und die Welt insgesamt konfrontiert sind“. Dazu zählte sie unter anderem „Naturkatastrophen und das unnatürliche Verhalten von Despoten“. Auf Instagram schrieb sie: „Ich war dort und habe von einer Multi-Camera-Sitcom geschwärmt, die ich gemeinsam mit Gail Lerner entwickelt habe. Es geht um eine späte Liebe und darum, dass Menschen zueinanderfinden und spontan heiraten.“

Curtis betonte erneut, dass es bei einer Serie wie ‚New Girl‘ „überhaupt keine Reaktion“ des Publikums gebe. Genau das sei schwierig, wenn man „versucht, Comedy zu machen“. Sie stellte außerdem klar: „Ich habe gesagt, dass es nicht meine liebste Erfahrung war. Die Serie selbst ist jedoch fantastisch, das Team dahinter ist talentiert und Zooey Deschanel ist ein absolut großartiger Mensch.“