Film Jamie Lee Curtis: Wird sie zu Jessica Fletcher?

Jamie Lee Curtis - August 2024 -D23 Disney Expo - Anaheim, CA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2024, 11:00 Uhr

Jamie Lee Curtis soll die Hauptrolle in einem ,Mord ist ihr Hobby‘-Film spielen.

Die 66-jährige Schauspielerin soll laut ,Deadline‘ die Rolle der Jessica Fletcher in der Universal-Verfilmung anstreben. Dame Angela Lansbury spielte die berühmte Krimiautorin und Amateurdetektivin in der Krimi-Fernsehserie, die 12 Staffeln umfasst.

Lord Miller und Amy Pascal werden den Film nach einem Drehbuch aus der Feder von Lauren Schuker Blum und Rebecca Angelo produzieren. Im September 2023 wurde bekannt, dass ein ,Mord ist ihr Hobby‘-Film für die große Leinwand adaptiert wird. Schuker Blum sagte damals gegenüber ,Collider‘ : „Wir werden Ihnen eine Sache erzählen, über die noch nicht berichtet wurde, nämlich dass wir eine Kinofilmversion von ,Mord ist ihr Hobby‘ für Universal geschrieben haben, und wir sind wirklich aufgeregt.“ Angelo fügte hinzu: „Es ist mit Pascal Pictures in Pascal und Universal, und wir freuen uns sehr darauf, [Jessica Fletcher auf die große Leinwand zu bringen].“

Lansbury spielte Fletcher in 264 Episoden der kultigen Krimiserie zwischen 1984 und 1996 und wiederholte die Rolle in vier abendfüllenden Fernsehfilmen zwischen 1997 und 2003. Die Schauspielerin verstarb im Jahr 2022 im Alter von 96 Jahren im Schlaf.