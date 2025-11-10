Film Jamie Lee Curtis wollte bei ‚Freakier Friday‘ nicht singen

Jamie Lee Curtis attends the UK Premiere of Disney's Freakier Friday - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2025, 09:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone hatte bei den Dreharbeiten zu der Komödie eine einzige Grenze, die sie nicht überschreiten wollte.

Sophia Hammons sagt, Jamie Lee Curtis sei beim Dreh von ‚Freakier Friday‘ zu allem bereit gewesen – außer zu singen.

Die US-Schauspielerin bewunderte, wie „kooperativ“ und unkompliziert Curtis bei den Dreharbeiten zur Disney-Komödie mit Fantasy-Elementen war. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin verriet sie: „Das ist das eine bei Jamie. Sie sagt immer: ‚Ich werde nicht singen.‘ Das ist tatsächlich das Einzige, bei dem sie sagt: ‚Das mache ich nicht.'“ Ansonsten sei die Hollywood-Ikone „für alles“ zu haben. „Sie ist unglaublich offen für Zusammenarbeit, hört auf andere Ideen und arbeitet gerne mit Menschen zusammen. Es war einfach großartig, mit ihr zu spielen“, schwärmte die 18-Jährige.

Curtis bewies ihre Bereitschaft, alles mitzumachen, auf eindrucksvolle Weise: In einer Szene, die schließlich als Outtake endete, stopften sie und Hammons sich gegenseitig Donuts in den Mund. Hammons erinnerte sich: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jamie an diesem Tag 36 Donuts gegessen hat. Aber auch da – sie war voll dabei. Sie ist einfach für alles zu haben. Sie ist großartig.“

In ‚Freakier Friday‘ – der Fortsetzung des Films ‚Freaky Friday‘ von 2003 – schlüpfen Curtis und Lindsay Lohan erneut in ihre Rollen als Tess und Anna Coleman. Zwei Jahrzehnte nach dem magischen Körpertausch, der ihr Leben auf den Kopf stellte, fürchten Mutter und Tochter nun, dass sich die Geschichte in der nächsten Generation wiederholen könnte. Anna hat inzwischen eine Tochter namens Harper Coleman (gespielt von Julia Butters) und eine zukünftige Stieftochter, Lily Reyes (Hammons).

Hammons erzählte weiter, dass sie unglaublich viel von der Zusammenarbeit mit der ‚Halloween‘-Darstellerin gelernt habe. „Sie ist wunderbar, sie ist stark, und sie ist einfach eine tolle Frau. Ihre Präsenz – am Set, aber auch in meinem Leben – hat mir so viel beigebracht“, schilderte sie. „Natürlich hat sie mir und Julia, die neu am Set waren, viele Ratschläge gegeben. Aber vor allem, sie bei der Arbeit zu beobachten und zu sehen, wie respektvoll sie mit anderen umgeht, das hat mir unglaublich viel bedeutet.“