Stars Jana Ina Zarrella nimmt kein Blatt vor den Mund

Giovanni und Jana Ina Zarrella - 19.10.16 - Hamburg - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2026, 14:00 Uhr

Jana Ina Zarrella nimmt kein Blatt vor den Mund.

Jana Ina Zarrella spricht offen über ein Thema, das viele Frauen betrifft, über das aber noch immer nicht selbstverständlich gesprochen wird: die Wechseljahre.

Die Moderatorin hat auf Instagram einen sehr persönlichen Einblick in ihren Alltag gegeben und dabei deutlich gemacht, welche körperlichen und mentalen Veränderungen sie derzeit erlebt. Mit ihren Worten möchte sie offenbar auch andere Frauen ermutigen, offen mit dem Thema umzugehen.

In einem neuen Reel stellt die 49-Jährige ein Telefonat nach. Während sie mit dem Handy am Ohr durch ihr Zuhause läuft, berichtet sie mit einer guten Portion Humor von den Veränderungen ihres Körpers. „Meine Hormone machen mit mir gerade, was sie wollen“, erzählt sie. Sie befindet sich nach eigenen Angaben in der Perimenopause, also in der Übergangsphase vor der eigentlichen Menopause. Zu den Begleiterscheinungen zählen Stimmungsschwankungen, Hitzewallungen und Schlafprobleme. Besonders überrascht habe sie jedoch ein weiteres Phänomen: der sogenannte Brain-Fog. Damit ist eine geistige Benommenheit gemeint, bei der die Konzentration nachlässt und selbst alltägliche Dinge plötzlich in Vergessenheit geraten können.

Für Jana Ina ist klar, dass Frauen solche Erfahrungen nicht verschweigen sollten. Schließlich werde sie bald 50. So zu tun, als wäre sie noch 25, käme für sie nicht infrage. Statt Beschwerden einfach hinzunehmen, rät sie dazu, sich über mögliche Hilfen zu informieren. „Wir müssen nicht einfach alles hinnehmen. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, hormonelle und nicht-hormonelle. Lasst euch von eurer Frauenärztin oder eurem Frauenarzt beraten!“, appelliert sie an ihre Follower. Auch der Austausch mit anderen Frauen spielt für die Ehefrau von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella eine wichtige Rolle. Gespräche mit Freundinnen, die sich in einer ähnlichen Lebensphase befinden oder die Wechseljahre bereits hinter sich haben, empfindet sie als wertvolle Unterstützung. „Gemeinsam wird vieles leichter und manchmal sogar richtig lustig“, findet sie.

Trotz aller Herausforderungen kann Jana Ina der neuen Lebensphase offenbar auch positive Seiten abgewinnen. Frauen würden zunehmend selbstbewusster darin, ihre Bedürfnisse auszusprechen, statt es ständig allen recht machen zu wollen. „Man möchte vor allem sich selbst treu bleiben. Und genau das finde ich genial“, erklärt sie. Mit ihrer Offenheit zeigt die Moderatorin: Über die Wechseljahre zu sprechen, ist kein Grund, sich zu verstecken.